Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn làm việc với các xã khu vực Lâm Hà và Tân Hội

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với các xã khu vực Lâm Hà và Tân Hội

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ bối cảnh chung, các xã khu vực Lâm Hà đã thể hiện quyết tâm cao, chủ động bám sát kịch bản tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

9 tháng năm 2026, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tiết kiệm chi và khai thác tốt các nguồn thu tiềm năng. Phần lớn các xã đều ghi nhận số thu ngân sách vượt dự toán hoặc đạt tỷ lệ khả quan. Các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội cơ bản bảo đảm tiến độ, kế hoạch; an ninh, trật tự tiếp tục được giữ vững.

Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà Hoàng Việt Lâm báo cáo tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND xã Tân Hội Nguyễn Mậu Thế báo cáo tại buổi làm việc

Lãnh đạo sở, ngành tại buổi làm việc

Lãnh đạo sở, ngành tại buổi làm việc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương vẫn đối mặt với một số khó khăn chung. Trong đó, tiến độ triển khai và giải ngân một số nguồn vốn sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm do hướng dẫn mới và khối lượng công việc sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phan Thanh Hải đóng góp ý kiến về lĩnh vực giáo dục sau sắp xếp

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản tại một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư còn chậm.

Áp lực tiến độ giải ngân rất lớn trong những tháng cuối năm đối với các nguồn vốn được bổ sung muộn hoặc vướng mắc về nguồn cung vật liệu xây dựng cũng được các địa phương đề cập.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Lâm Đồng phát biểu về thu ngân sách trên địa bàn các xã

Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn đã nêu, trong quý IV/2026, các xã tập trung rà soát từng chỉ tiêu chưa đạt, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Đại diện Kho bạc Nhà nước khu vực XVI Lâm Đồng đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các địa phương tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua cao điểm ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Các địa phương quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân đến hết quý IV/2026 đạt tối thiểu 95% và đạt 100% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 31/01/2027. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, điều chuyển vốn từ các dự án kém hiệu quả sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt.

Tùy thực tiễn từng xã, các đơn vị cần nhân rộng mô hình liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi; vận hành an toàn các công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai; quản lý chặt chẽ các nguồn thu để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ được giao; xác định rõ đầu việc, tiến độ, trách nhiệm thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm kết quả thực hiện.

UBND tỉnh sẽ tăng cường theo dõi, kiểm tra và xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Lãnh đạo các địa phương tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc của các sở, ngành liên quan, trong 3 tháng cuối năm, các xã sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cũng như giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đã đến kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, công tác tổ chức khám sức khỏe toàn dân tại thôn Bằng Tiên, xã Phú Sơn Lâm Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn động viên, thăm hỏi người dân tại điểm khám bệnh xã Phú Sơn Lâm Hà

Đồng chí Đinh Văn Tuấn trao đổi với lãnh đạo xã Phú Sơn Lâm Hà về công tác tổ chức, phục vụ người dân đến khám sức khỏe