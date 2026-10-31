Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn kiểm tra công tác khám sức khỏe tại Phước Hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (đứng thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi sức khỏe người dân tại buổi kiểm tra

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra thực tế công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại khu vực tổ dân phố thôn Hồ Tôm.

Qua kiểm tra cho thấy, đông đảo người dân đến khám, công tác tổ chức được triển khai bài bản, bảo đảm quy trình chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân phường Phước Hội

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, ông Huỳnh Thanh Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phước Hội cho biết, tính đến ngày 30/10/2026, địa phương đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho gần 14.300/30.700 người, đạt 47% kế hoạch.

Trong đó, có hơn 6.700 học sinh từ đủ 6 đến dưới 18 tuổi và 3.000 trẻ em dưới 6 tuổi đã được khám, đạt 100%. Đối với nhóm đối tượng ưu tiên, địa phương đã khám cho 4.500/20.900 người, đạt 22%.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân phường Phước Hội

Cùng với công tác khám sức khỏe, phường đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và tập trung điều trị.

Từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 31 ca bệnh và 2 ổ dịch sốt xuất huyết; 81 ca bệnh và 3 ổ dịch tay chân miệng; chưa ghi nhận bệnh lạ, bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% với 36.000/39.000 người. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 14% và tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 10% số người trong độ tuổi lao động.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân phường Phước Hội

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đánh giá cao sự chủ động của địa phương và ngành y tế trong triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đồng thời, yêu cầu phường Phước Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng chưa được khám, xây dựng phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (đứng giữa) yêu cầu địa phương và đơn vị liên quan chú trọng nâng cao chất lượng khám, tư vấn sức khỏe cho Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Phước Hội chú trọng nâng cao chất lượng khám, tư vấn sức khỏe, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật để hướng dẫn người dân theo dõi, điều trị kịp thời; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động tham gia khám sức khỏe, nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình.

Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn.