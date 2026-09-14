Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra phòng chống thiên tai tại Quỳnh Mai, Quỳnh Phú

Quỳnh Mai đẩy mạnh nuôi tôm công nghệ cao

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ kiểm tra mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của hộ ông Đậu Văn Linh, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Thúy Vinh

Tại phường Quỳnh Mai, đồng chí Nguyễn Văn Đệ kiểm tra mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của hộ ông Đậu Văn Linh. Với diện tích 4 ha, mỗi năm, mô hình cho sản lượng từ 80-90 tấn tôm thương phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiểm tra hệ thống hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Phường Quỳnh Mai hiện có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 419 ha, trong đó, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng chiếm trên 346 ha. Đến nay, địa phương đã thả nuôi hơn 203 ha, đạt khoảng 48,4% tổng diện tích. Cùng với nuôi trồng, hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục được duy trì, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ động ứng phó thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra cảng cá Lạch Quèn. Ảnh: Thúy Vinh

Tại xã Quỳnh Phú, đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại cảng cá Lạch Quèn và khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá.

Hiện xã có 684 tàu cá, trong đó 349 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. Cảng cá Lạch Quèn có năng lực bốc dỡ khoảng 18.000 tấn thủy sản mỗi năm, phục vụ tàu cá có chiều dài đến khoảng 35 mét. Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Quèn được thiết kế phục vụ từ 500-1.000 tàu cá. Trong những ngày biển động do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hầu hết tàu, thuyền đã về neo đậu tại các cảng cá.

Phần lớn tàu, thuyền đã về trú ẩn tại các cảng cá. Ảnh: Thúy Vinh

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động neo đậu tránh, trú bão của hệ thống tàu thuyền đánh cá tại cảng Cửa Lò, kiểm tra đánh giá hiện trạng 2 tàu kiểm ngư.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; đồng thời rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, nhất là về hạ tầng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tàu kiểm ngư tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Thúy Vinh

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, đồng chí yêu cầu các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn. Triển khai các phương án bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt tại các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển. Rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chủ động tiêu nước đệm, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.