Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh thăm, tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tại phường Trung An.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn gửi lời chúc mừng đến ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động của các đơn vị; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh, chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh; qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh thăm, tặng hoa chúc mừng Cảng Du thuyền Mỹ Tho tại phường Đạo Thạnh.

Đại diện các doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời thông tin về tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong thời gian tới. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và các sở, ngành trong quá trình hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.