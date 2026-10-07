Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn khảo sát Trung tâm Văn hóa - Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn khảo sát thực tế tại Trung tâm Văn hóa - Tổ chức sự kiện tỉnh.

Sau khi khảo sát, các sở, ngành liên quan báo cáo phương án sử dụng các hội trường thuộc Trung tâm Văn hóa - Tổ chức sự kiện tỉnh và tiến độ thực hiện đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động; Dự án Xây dựng mới cột ăng-ten phát sóng và phim trường có khán giả.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch rà soát lại quy chế quản lý Quảng trường Hùng Vương theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ngành Văn hóa rà soát lại quy chế quản lý hiện có, đánh giá tính khả thi và hiệu quả thực tế. Quảng trường cần được khai thác theo hướng mở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, sinh hoạt và tham gia các hoạt động tại đây.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp Nguyễn Duy Phúc Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn cũng yêu cầu ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp có văn bản gửi UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp về phương án khai thác các hội trường thuộc Trung tâm Văn hóa - Tổ chức sự kiện tỉnh, đầu tư phim trường có khán giả.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cần nghiên cứu cụ thể các phương án, trong đó có phương án kết hợp và phương án đầu tư độc lập; làm rõ chi phí đầu tư, mức chênh lệch, hiệu quả khai thác và khả năng đáp ứng yêu cầu về thiết chế theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Võ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi rà soát, cần mạnh dạn đề xuất phương án phù hợp. Các đơn vị cố gắng hoàn thiện đề xuất phương án trong tuần này để gửi UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Việc này cần thực hiện sớm, trước hết để có cơ sở chốt phương án nhằm thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/500 Quảng trường Hùng Vương...