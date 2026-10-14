Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện thăm, chúc mừng các doanh nghiệp

Tại các nơi đến, đồng chí Huỳnh Chí Nguyện thăm hỏi tình hình sản xuất, kinh doanh, gửi lời chúc mừng đến ban lãnh đạo và người lao động của các doanh nghiệp. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt quy định của pháp luật và chăm lo đời sống người lao động.

Đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thăm hỏi, chúc mừng ban lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Công tử Bạc Liêu.

Ông Mai Hoàng Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Công tử Bạc Liêu, cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh trong thời gian qua.

Ông Mai Hoàng Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Công tử Bạc Liêu, báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh của đơn vị.

Theo ông Mai Hoàng Việt, lượng khách đến lưu trú và sử dụng dịch vụ của công ty ngày càng tăng. Năm 2025, công ty đón hơn 14.000 lượt khách; dự kiến năm 2026 sẽ đón hơn 20.000 lượt khách. Doanh thu cũng tăng từ 22 tỷ đồng lên gần 30 tỷ đồng/năm. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Công tử Bạc Liêu.

Đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm tại sảnh khách sạn Công tử Bạc Liêu.

Cùng ngày, đồng chí Huỳnh Chí Nguyện đến thăm, tặng quà Công ty Cổ phần Việt Úc Bạc Liêu thuộc Tập đoàn Việt Úc tại phường Hiệp Thành. Đây là một trong những doanh nghiệp sản xuất tôm giống lớn của tỉnh, với sản lượng trung bình từ 6-8 tỷ con post/năm, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại phường Hiệp Thành, Tập đoàn Việt Úc còn có 2 phân khu nuôi tôm thương phẩm và Nhà máy Thuỷ sản Việt Úc, hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ con giống, quy trình nuôi đến sản phẩm xuất khẩu.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Công ty Cổ phần Việt Úc Bạc Liêu.

Công ty Cổ phần Việt Úc Bạc Liêu phát triển chuỗi sản xuất khép kín từ con giống, quy trình nuôi đến sản phẩm xuất khẩu.