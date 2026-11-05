Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên: Giữ đam mê, vững bản lĩnh trước kỳ thi

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Chiều 5/11, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra quân tập huấn các đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027.

Dự buổi lễ có ông Phạm Bảo Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện các đơn vị, nhà trường cùng 220 học sinh thuộc 11 đội tuyển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn chúc mừng các học sinh đã nỗ lực vượt qua quá trình tuyển chọn để có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Ông Phạm Bảo Sơn ghi nhận những đóng góp của ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên, các nhà trường và đội ngũ giáo viên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên động viên các học sinh.

Từ kinh nghiệm từng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và nhiều năm dẫn dắt đội tuyển Tin học Việt Nam dự thi quốc tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong muốn học sinh: Giữ vững niềm đam mê, sự tò mò và tinh thần khám phá đối với môn học; đặt mục tiêu cao nhưng không tạo áp lực quá lớn cho bản thân, giữ tâm lý bình tĩnh để phát huy tốt nhất năng lực; đồng thời tận dụng thời gian tập huấn tập trung để giao lưu, kết bạn, học hỏi kinh nghiệm từ thầy cô và các thành viên đội tuyển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn cũng đề nghị Sở GD&ĐT, các trường quan tâm tạo điều kiện tốt nhất về chuyên môn và môi trường học tập; tăng cường kết nối với các chuyên gia, giảng viên đại học và những học sinh từng đạt thành tích cao tại các kỳ thi trong nước, quốc tế để truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm cho các đội tuyển.

Ông Phạm Đồng Thụy - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đề nghị hiệu trưởng các trường THPT chuyên xác định công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp chỉ đạo và đồng hành cùng giáo viên, học sinh.

Ông Phạm Đồng Thụy cũng yêu cầu đội ngũ giáo viên phụ trách cần tận tâm, trách nhiệm, xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học, hiệu quả.

Ông Phạm Đồng Thụy - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên trao thư chúc mừng, động viên các học sinh.

Đối với các học sinh, lãnh đạo Sở GD&ĐT mong muốn các em phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động học hỏi, nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, giữ gìn sức khỏe và quyết tâm đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027, Hưng Yên thành lập 11 đội tuyển với 220 học sinh, tham dự ở các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp; với lực lượng nòng cốt là học sinh của Trường THPT chuyên Hưng Yên và Trường THPT chuyên Thái Bình.