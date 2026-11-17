Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đạt một số kết quả tích cực, song tiến độ giải ngân các nguồn vốn và việc thực hiện một số chỉ tiêu tăng trưởng còn gặp khó khăn. Tại xã Thạch An, một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch, trong đó, diện tích trồng mía đạt 126,9%, đàn lợn đạt 121,1%. Một số chỉ tiêu về chăn nuôi, lâm nghiệp và xây dựng còn thấp. Đến ngày 16/11/2026, nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai giải ngân đạt 33,69%; vốn đầu tư kéo dài thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đạt 34,65%. Xã kiến nghị tỉnh và các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, thủ tục nghiệm thu, thanh toán và quyết toán các công trình, dự án.

Xã Đông Khê thu ngân sách nhà nước đạt gần 16,95 tỷ đồng, bằng 139,8% dự toán; diện tích trồng cây thạch đen đạt 110% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư công được giao hơn 22,7 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 14,4 tỷ đồng, đạt 63,51%. Một số nguồn vốn giải ngân còn thấp, nhất là vốn ngân sách địa phương do tỉnh bố trí mới đạt 20,12%. Địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai các công trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh toán.

Đối với xã Kim Đồng, tổng diện tích gieo trồng đạt 100,52% kế hoạch, đàn lợn đạt 131,3% kế hoạch, thu ngân sách đạt 250,42% dự toán. Tuy nhiên, giải ngân vốn sự nghiệp các CTMTQG kéo dài từ năm 2025 mới đạt 11,55%, nguồn vốn sự nghiệp phân bổ năm 2026 chưa giải ngân. Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai đã giải ngân hơn 8,43 tỷ đồng, đạt 55,05%. Địa phương đang tập trung triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất, công trình giao thông và các nhiệm vụ thuộc CTMTQG để đẩy nhanh giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Xã Đức Long đạt 98,66% kế hoạch tổng sản lượng lương thực có hạt; đàn lợn đạt 124,09%, đàn gia cầm đạt 105,05%. Vốn đầu tư các CTMTQG giải ngân đạt 66,30%, vốn sự nghiệp mới đạt 37,23%, riêng nguồn vốn sự nghiệp giao năm 2026 đạt 2,61%. Xã kiến nghị các sở, ngành hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ nông sản; xem xét bố trí 1,4 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng công trình đập, mương thủy lợi Chộc Bốc, thôn Bản Nhận để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân một số chỉ tiêu tăng trưởng đạt thấp; những bất cập trong phân bổ, sử dụng nguồn vốn và khả năng giải ngân trong thời gian còn lại của năm. Đại diện các sở, ngành trao đổi, hướng dẫn địa phương xử lý những vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách; đề xuất phương án đối với các công trình chậm tiến độ, nguồn vốn chưa sử dụng hết và những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu 4 xã rà soát, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng, tăng thu ngân sách năm 2026. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn; phấn đấu giải ngân hết vốn khắc phục hậu quả thiên tai và vốn các CTMTQG được kéo dài trước ngày 15/12/2026, các nguồn vốn năm 2026 trước ngày 31/12/2026. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, đôn đốc từng công trình, dự án; rà soát năng lực nhà thầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Đề nghị các xã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân cấp; các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, phối hợp giải quyết những vướng mắc liên quan đến bãi rác tại xã Thạch An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án khắc phục hậu quả thiên tai đường nông thôn xóm Trung Thành, xã Thạch An.

Trước đó, đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Lũng Cải - Nà Tổng, xã Kim Đồng; 2 dự án khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường nông thôn tại xóm Xuân Thành và xóm Trung Thành, xã Thạch An.