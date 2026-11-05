Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra tình hình tăng trưởng và giải ngân vốn tại xã Bạch Đằng

Năm 2026, xã Bạch Đằng được giao 26 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ tăng trưởng do xã chủ trì, 3 nhiệm vụ phối hợp. Hiện, có 9 chỉ tiêu về nông nghiệp và xây dựng đạt và vượt kế hoạch; về các nhiệm vụ tăng trưởng, xã đã hoàn thành 3 nhiệm vụ do địa phương chủ trì, tiếp tục triển khai 3 nhiệm vụ phối hợp.

Lãnh đạo xã Bạch Đằng báo cáo chỉ tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn.

Về giải ngân vốn, năm 2026, xã được giao thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn với tổng kế hoạch vốn gần 11,6 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân trên 7 tỷ đồng, đạt hơn 62% kế hoạch. Đối với nguồn vốn sự nghiệp các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được giao gần 268 triệu đồng, đã giải ngân trên 64%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giao trên 8 tỷ đồng, đã giải ngân trên 66%. Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình MTQG năm 2026 được giao gần 3 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, xã Bạch Đằng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn. Một số chỉ tiêu giao cao hơn so với khả năng thực hiện và điều kiện thực tế của địa phương; nguồn lực tài chính của địa phương, nguồn kinh phí được giao còn hạn chế, giao chậm, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án lớn và sản xuất; thời tiết diễn biến thất thường, hạn hán kéo dài, dịch bệnh trên cây trồng ảnh hưởng nhiều đến chỉ tiêu năng suất…

Xã kiến nghị tỉnh tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở trên địa bàn; rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng thực hiện của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị đối với công tác giải ngân vốn, xã tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ các chương trình MTQG; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai, cố gắng trước 30/11 giải ngân hết nguồn kéo dài. Rà soát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao, bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng khác, cần tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện; xác định rõ những chỉ tiêu có khả năng đạt, những nội dung còn khó khăn để tập trung chỉ đạo, có giải pháp thực hiện phù hợp.

Đề nghị xã phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục xây dựng Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp và sản phẩm từ tre; tập trung phát triển cây dứa, rừng và các thế mạnh của địa phương. Đối với các kiến nghị của xã, đoàn công tác ghi nhận, giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, tham mưu hướng giải quyết theo thẩm quyền và quy định hiện hành.