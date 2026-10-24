Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra tiến độ giai đoạn 2 Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra bản đồ hướng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, giai đoạn 2.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ Dự án từ Km62 xã Đông Khê đến Km121+060 xã Trà Lĩnh. Theo báo cáo tại đoạn Km93+350 - Km121+060, sản lượng xây lắp đạt 561,38 tỷ đồng, bằng 10,36% giá trị các gói thầu. Các nhà thầu tổ chức 13 mũi thi công tại xã Quảng Uyên và xã Trà Lĩnh, tập trung triển khai các hạng mục nền đường, cầu, hầm và công trình phụ trợ. Hầm số 4 tại xã Trà Lĩnh đã đào thông nhánh phải với chiều dài 347 m, nhánh trái đạt 317,4/347 m, tương đương 91,47%. Công tác giải phóng mặt bằng đoạn Km93+350 - Km121+060 đã bàn giao 205,26/212,6 ha, đạt 96,55%. Trong đó, xã Quảng Uyên bàn giao đạt 91,25%, xã Trà Lĩnh đạt 99,87%.

Đại diện các đơn vị thi công, nhà thầu nêu một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí chưa hoàn tất các thủ tục thu hồi đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và di dời hạ tầng kỹ thuật; nguồn cung đá phục vụ thi công lớp bê tông nhựa tạo nhám còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt trong giai đoạn thi công cao điểm.

Kiểm tra thực tế tại công trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là công trình trọng điểm. Các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và doanh nghiệp cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công.

Yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng tại các nút giao, cửa hầm, vị trí xây dựng cầu vượt và các tuyến đường kết nối với cao tốc; phấn đấu hoàn thành các phần việc còn tồn đọng trong tháng 10/2026. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu văn bản chỉ đạo, đôn đốc xã Quảng Uyên, xã Trà Lĩnh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, cần thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; chủ động di dời các hộ dân tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Các hạng mục bãi đổ thải, trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ phải được triển khai đồng bộ, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, không để phát sinh vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Các đơn vị cần tranh thủ thời gian mùa hanh khô, huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công quyết liệt, liên tục; đồng thời thực hiện chặt chẽ các quy trình, thủ tục theo quy định, phấn đấu hoàn thành dự án, sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác trong năm 2027.