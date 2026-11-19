Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra tiến độ thi công dự án thuộc địa phận xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ dự án từ Km62+00 địa phận xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng đến Km00+00, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn; kiểm tra từ Km62+00 xã Đông Khê đến Km121+060 xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo, về thi công xây lắp, trên phân đoạn Km0 - Km93+350 (giai đoạn 1), các nhà thầu đã hoàn thành nền đường, cống hộp, cầu, hầm chui; thi công lớp móng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa, bề rộng 8,5 m được khoảng 79,86 km bên phải tuyến và 50,93 km bên trái tuyến; thảm bê tông nhựa Polyme được 8,62 km phải tuyến và 10,73 km trái tuyến. Tổng sản lượng xây lắp phân đoạn này đạt 73,64%. Trên phân đoạn Km93+350 - Km121+060, các đơn vị đang duy trì 13 mũi thi công tại 2 xã: Quảng Uyên, Trà Lĩnh.

Về công tác giải phóng mặt bằng theo quy mô nền đường 17 m, địa phận tỉnh Lạng Sơn đoạn Km0+000 - Km51+800 đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến chính. Tại địa phận tỉnh Cao Bằng đoạn Km51+800 - Km121+060, các xã Đông Khê, Thạch An, Đức Long, Phục Hòa, Hạnh Phúc cơ bản hoàn thành.

Công tác giải phóng trạm dừng nghỉ tại xã Đông Khê và Trung tâm quản lý điều hành giao thông quy mô 1,07 ha đã hoàn thành; trạm dừng nghỉ tại xã Trà Lĩnh đã hoàn thành trích đo địa chính. Việc di dời hạ tầng đường điện tại xã Quảng Uyên và Trà Lĩnh đang được tích cực triển khai theo kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án có một số khó khăn cần tháo gỡ, như: Nhu cầu bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương để hoàn thiện quy mô nền đường rộng 22 m theo chỉ đạo; giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại các xã: Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng chỉ tiêu sử dụng đất của các xã đã hết, vướng mắc về cơ sở pháp lý để phê duyệt phương án bồi thường phần mở rộng nền đường 22 m; đoạn Km93+350 - Km121+060 vẫn còn 73 vị trí vướng mặt bằng gồm nhà ở, vật kiến trúc và 1 trạm y tế tại xã Trà Lĩnh chưa di dời do những vướng mắc về hồ sơ pháp lý đất đai, tài sản thừa kế và chủ sử dụng đất đi làm ăn xa; nguồn cung vật liệu đá xây dựng tại Lạng Sơn đang gặp áp lực lớn do nhiều mỏ đã khai thác hết công suất năm 2026; mỏ đá Lũng Vài, xã Quang Long, tỉnh Cao Bằng đang hoàn thiện thủ tục nâng công suất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kết luận buổi kiểm tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và UBND các xã có dự án đi qua nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao dứt điểm các vị trí mặt bằng còn vướng mắc, không để ảnh hưởng đến dây chuyền thi công của nhà thầu.

Đề nghị doanh nghiệp dự án và các đơn vị thi công tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tiến độ dự án đã đề ra.