Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ Dự án từ Km62 địa phận xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng đến Km 29 địa phận xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo, về thi công xây lắp, đoạn Km0 - Km93+350 (quy mô giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục nền đường, cống hộp, cầu, hầm chui, móng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa (quy mô 2 làn xe đạt khoảng 79,33 km, quy mô 4 làn xe đạt khoảng 26,03 km). Cục bộ một số vị trí chưa thảm do vướng xử lý kỹ thuật hang karst, sạt trượt và nền xen kẹp. Tổng sản lượng xây lắp đạt 70,60%, trong đó, giai đoạn 1 đạt 79,87%, phần mở rộng nền 22 m đạt 34,25%.

Đoạn mở rộng Km0+000 - Km93+350, các nhà thầu tập trung nhân lực triển khai đồng loạt các mũi thi công đào bạt mái, đắp cạp mở rộng, gia cố mái taluy và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng.

Đoạn làm mới Km93+350 - Km121+060, tổ chức 10 mũi thi công tại xã Quảng Uyên và Trà Lĩnh; đặc biệt hầm số 4 đã khoan đào đạt 100% nhánh phải và hơn 80% nhánh trái. Sản lượng xây lắp đạt 9,33%.

Các mũi thi công huy động tối đa nguồn lực, tăng cường máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đoạn Lạng Sơn (Km0+000 - Km51+800), doanh nghiệp dự án đã bàn giao hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng quy mô 22 m, đang phối hợp trích đo tại các vị trí khối lượng lớn. Đoạn qua Cao Bằng (Km51+800 - Km93+350) đã thực hiện trích đo giải phóng mặt bằng mở rộng tại các xã Đông Khê, Thạch An, Phục Hòa, Hạnh Phúc, Quảng Uyên. Đoạn Km93+350 - Km121+060, xã Quảng Uyên đang kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản; xã Trà Lĩnh đã thông báo thu hồi đất từng phần theo tiến độ trích đo (25/39 tờ bản đồ).

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án có một số khó khăn cần tháo gỡ, như: nhu cầu bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương để hoàn thiện quy mô nền đường rộng 22 m theo chỉ đạo; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện bản đồ trích đo tại một số địa phương; áp lực về nguồn cung vật liệu đá phục vụ thi công cao điểm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra tiến độ thi công dự án thuộc địa phận xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và chính quyền các địa phương khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng. Đối với các nhà thầu thi công, cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tập trung thi công dứt điểm các hạng mục; chú trọng giải quyết tốt các vấn đề kỹ thuật phát sinh như xử lý hang karst, sạt trượt, bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình, an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.