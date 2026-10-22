Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Nguyên Bình và Minh Tâm

Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; lãnh đạo xã Nguyên Bình và Minh Tâm.

Đoàn kiểm tra thực địa công trình khắc phục công trình đập Nà Phát, xóm Bản Nùng, xã Nguyên Bình.

Đoàn kiểm tra thực địa công trình khắc phục công trình đập Nà Phát, xóm Bản Nùng; đường tỉnh 216 đoạn Bình Lãng - Quốc lộ 34; Km 215+320 Quốc lộ 34, xã Nguyên Bình và một số công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã Minh Tâm.

Theo báo cáo của xã Nguyên Bình, tổng vốn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được bố trí 21,5 tỷ đồng thực hiện 5 công trình. Đến thời điểm báo cáo, giá trị giải ngân đạt hơn 5,69 tỷ đồng, bằng 26,49% kế hoạch. Một số công trình có tiến độ thi công đạt trên 90% khối lượng; tuy nhiên, công trình kè chống xói lở bờ sông Nguyên Bình chưa triển khai thi công. Chương trình mục tiêu quốc gia, xã Nguyên Bình đang triển khai các thủ tục đầu tư, phân bổ vốn và thực hiện các công trình theo kế hoạch. Tiến độ giải ngân còn hạn chế do việc giao vốn chậm, nguồn vốn được bổ sung nhiều lần, khối lượng công việc chuyên môn lớn, nhân lực phụ trách đầu tư xây dựng và tài chính còn thiếu.

Tại xã Minh Tâm, tổng vốn được giao thực hiện các công trình khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai 7,3 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 1,72 tỷ đồng, đạt 23,69% kế hoạch. Đối với vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn được giao 9,725 tỷ đồng, giải ngân hơn 5,31 tỷ đồng, đạt 54,62%. Tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thấp do ảnh hưởng của việc sắp xếp, kiện toàn Ban Quản lý dự án, chuyển đổi chủ đầu tư; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị triển khai; giá vật liệu xây dựng và nhân công có xu hướng tăng vào thời điểm cuối năm, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện các công trình, dự án.

Tại buổi làm việc, các địa phương báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn theo quy định. Đề nghị xem xét, hướng dẫn về việc sử dụng phần kinh phí tiết kiệm được sau lựa chọn nhà thầu để thực hiện các khối lượng phát sinh cần thiết thuộc các công trình khắc phục hậu quả thiên tai. Các sở, ban, ngành liên quan kịp thời khảo sát, nghiên cứu và ban hành chỉ số giá xây dựng, đơn giá vật liệu và đơn giá nhân công sát với tình hình thực tế của thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị xã Nguyên Bình và Minh Tâm tập trung cao độ, xác định đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026. Lãnh đạo xã cần trực tiếp chỉ đạo, phân công cán bộ bám sát từng công trình, dự án; tăng cường đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh thi công, đồng thời thực hiện song song các thủ tục, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm tiến độ giải ngân theo quy định.

Các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, không để tình trạng chậm triển khai ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và nguy cơ phải thu hồi vốn. Cần chủ động rà soát, rút kinh nghiệm trong lựa chọn hình thức triển khai các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm phù hợp tính chất, tính cấp bách của từng dự án và quy định pháp luật. Đối với nguồn vốn còn dư sau đấu thầu, cần nghiên cứu phương án sử dụng hiệu quả, bổ sung cho các hạng mục phù hợp, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai; chú trọng việc nạo vét lòng suối, khơi thông dòng chảy, vận chuyển và tập kết đất, đá đúng vị trí, tránh nguy cơ tái bồi lắng khi có mưa lũ.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, cần rà soát cụ thể từng dự án, từng nội dung chi, phấn đấu giải ngân tối đa số vốn được giao. Những nguồn vốn, nhiệm vụ không còn đủ điều kiện thực hiện hoặc không có khả năng giải ngân phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh, thu hồi và phân bổ lại theo quy định, tránh để vốn tồn đọng, không sử dụng được.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những chỉ tiêu trọng tâm trong quý IV/2026, 2 xã cần rà soát thường xuyên, chủ động có giải pháp thực hiện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2027 từ sớm, từ xa; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026.