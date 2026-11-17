Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu làm việc tại xã Minh Khai.

Tại xã Minh Khai, theo báo cáo của xã, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 100,02% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt 330,9% dự toán. Toàn xã có 17 công trình, dự án, trong đó, 4 công trình đã hoàn thành, 13 công trình đang thi công. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn còn chậm, mới đạt 36,78% kế hoạch.

Xã kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương để thanh toán khối lượng hoàn thành đối với công trình mở mới đường nông thôn Nà Cà - Nặm Cáp và dự án Trường Tiểu học và THCS Minh Khai; đề nghị các sở, ngành quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục đầu tư, thanh quyết toán và giải ngân các nguồn vốn.

Các đại biểu dự buổi làm việc tại xã Canh Tân.

Tại xã Canh Tân, một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan. Diện tích trồng cây thạch đen tăng thêm 11,17 ha; tổng đàn lợn đạt 2.964 con, bằng 95,89% mục tiêu cuối năm; diện tích trồng keo vượt 5,3 ha so với kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai còn chậm, riêng vốn khắc phục hậu quả thiên tai mới đạt 26,45%.

Đối với dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, đến ngày 30/10, 100% hộ thuộc diện vận động đã ký cam kết bàn giao mặt bằng trước ngày 25/11/2026. Một số vị trí vẫn còn vướng mắc về hồ sơ đất đai, đo đạc, bồi thường và tái định cư.

Xã kiến nghị xem xét điều chỉnh 4 chỉ tiêu tăng trưởng quý IV/2026 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó, có chỉ tiêu diện tích rừng trồng cây mỡ có thể khai thác; đề nghị các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc; bổ sung hồ sơ, mốc giới, dữ liệu đo đạc và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Tại 2 xã, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung trao đổi, làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026; tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; phân tích những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và xử lý nguồn vốn không còn nhiệm vụ chi; giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu 2 xã rà soát, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; phân công lãnh đạo phụ trách từng công trình, dự án, thực hiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán song song với thi công. Phấn đấu giải ngân hết vốn khắc phục hậu quả thiên tai và vốn kéo dài trước ngày 15/12; rà soát, hoàn trả ngân sách các nguồn vốn không còn nhiệm vụ chi theo quy định.

Đối với xã Minh Khai, yêu cầu rà soát, tìm nguồn vốn thanh toán khối lượng hoàn thành của các công trình còn tồn đọng; khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ, tuyển dụng đúng vị trí việc làm. Giao Sở Xây dựng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 209, khắc phục các vị trí sạt lở, hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với xã Canh Tân, tập trung thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng còn thấp, chủ động chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân và báo cáo tiến độ hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Về giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, yêu cầu 2 xã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ưu tiên tái định cư tại chỗ, phù hợp với nguyện vọng và điều kiện sinh kế của người dân, bảo đảm đúng quy định; chủ động bàn giao mặt bằng kịp thời phục vụ thi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình bê tông tuyến đường từ đường rẽ tỉnh lộ 209 lên nhà văn hóa và nhóm hộ Khuổi Luông, xã Minh Khai.

Trước đó, đoàn công tác khảo sát thực tế công trình bê tông tuyến đường từ đường rẽ tỉnh lộ 209 lên nhà văn hóa và nhóm hộ Khuổi Luông; công trình cầu và kè chắn lũ bờ sông Nà Táng, xã Minh Khai.