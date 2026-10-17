Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đức Long

Thực hiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ năm 2026, Ban tổ chức diễn tập xã Đức Long quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, diễn tập xã; thành lập ban tổ chức, tổ giúp việc, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu tại buổi kiểm tra.

Hiện xã huy động 786 cây tre, 450 cây vầu và lá nguỵ trang; mỗi hộ dân đóng góp 1 ngày công lao động xây dựng các công trình trong khu căn cứ chiến đấu; lực lượng dân quân thường trực hỗ trợ 270 ngày công, dân quân cơ động 230 ngày công thực hiện phát quang, chuẩn bị mặt bằng các vị trí công trình, đào đắp giao thông hào, tác chiến, công sự chiến đấu, đến nay, các hạng mục cơ bản hoàn thành khoảng 80%.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị xã Đức Long tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác diễn tập; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập thử, sơ tán nhân dân bảo đảm đầy đủ, chi tiết, cụ thể. Phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên cơ quan, đơn vị, tổ nội dung và các tổ giúp việc để triển khai hiệu quả; kiện toàn tổ thi đua, khánh tiết, tuyên truyền; chủ động rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.