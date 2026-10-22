Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra các công trình khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Thông Nông và Tĩnh Túc

Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; lãnh đạo xã Thông Nông và Tĩnh Túc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, xã Thông Nông đang triển khai 7 công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai với tổng mức đầu tư 42,7 tỷ đồng, giải ngân hơn 7,75 tỷ đồng, đạt 18,15%. Địa phương được giao hơn 13,46 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 3,689 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa và 480 triệu đồng thực hiện Chương trình MTQG phòng, chống ma túy. Tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm, khó khăn chủ yếu do nguồn cung vật liệu xây dựng hạn chế và các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán chưa hoàn tất.

Tại xã Tĩnh Túc, tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2026 được giao hơn 17,49 tỷ đồng, giải ngân hơn 7,17 tỷ đồng, đạt 41%. Đối với nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, xã được giao 15 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 4,77 tỷ đồng, đạt 31,82%; công trình đang thi công hạng mục kè bê tông, khối lượng thực hiện đạt 17,4% theo hồ sơ dự toán.

Tại buổi làm việc, UBND xã Thông Nông kiến nghị các chủ đầu tư, đơn vị được giao vốn và nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng đủ điều kiện; đề nghị các sở, ngành chuyên môn tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, thanh quyết toán và triển khai các chương trình MTQG; UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai và giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền cấp xã.

UBND xã Tĩnh Túc kiến nghị xem xét bố trí 1,5 tỷ đồng lập quy hoạch chung xã tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu xã Thông Nông và Tĩnh Túc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân phụ trách. Yêu cầu các địa phương tập trung rà soát từng dự án, nội dung chi và nguồn vốn, nhất là nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang; kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, bảo đảm đúng quy định.

Đối với các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là công trình kè sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương, các xã cần chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, huy động nhân lực, thiết bị, tận dụng thời tiết thuận lợi; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán song song với quá trình thi công, tránh nguy cơ không giải ngân hết vốn đúng thời hạn.

Đề nghị các xã chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, làm sạch dữ liệu đất đai; tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định; nghiên cứu định hướng quy hoạch phù hợp, tạo dư địa phát triển lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, xã Tĩnh Túc và Thông Nông cần tập trung cao độ nhiệm vụ trọng tâm là giải ngân vốn các chương trình MTQG và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Đoàn kiểm tra thực địa Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách xóm Lũng Lừa, Sơn Hà, xã Thông Nông.

Trước đó, đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách xóm Lũng Lừa, Sơn Hà, xã Thông Nông; dự án khắc phục xói lở bờ suối Nặm Kép tại xã Tĩnh Túc và kiểm tra một số vị trí sạt lở, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 34, đoạn Km192-Km212 (trọng tâm Km201+300, Km206+990).