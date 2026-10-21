Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra các công trình, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai tại xã Hòa An

Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, lãnh đạo xã Hòa An.

Theo báo cáo của UBND xã Hòa An, từ đầu năm 2026 đến nay, kế hoạch vốn phân bổ cho các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai và các chương trình mục tiêu quốc gia đang được tích cực triển khai, gồm: Dự án đường tránh thị trấn Nước Hai có tổng vốn năm 2026 là 96,151 tỷ đồng, hiện đã giải ngân đạt 39%; khối lượng thi công tuyến chính đạt khoảng 95%, dự kiến thảm bê tông nhựa hoàn thành thông tuyến trước ngày 22/10/2026 và hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10/2026. Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai khu vực Bản Đon, xóm 6 Bế Triều có vốn phân bổ 30 tỷ đồng, giải ngân đạt 50%, công tác giải phóng mặt bằng được địa phương phối hợp triển khai tốt, cơ bản đáp ứng tiến độ. Công trình cải tạo, nâng cấp chợ trung tâm xã Hòa An có khối lượng đạt khoảng 92%, hiện đang thi công mặt sân và vỉa hè, tuy nhiên, dự án gặp vướng mắc do một số nhà thầu chưa bố trí đủ máy móc, thiết bị và chậm lập hồ sơ thanh toán khối lượng.

Tại buổi làm việc, UBND xã Hòa An kiến nghị: UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét, tạo điều kiện đẩy nhanh thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh dự án đường tránh thị trấn Nước Hai; tận dụng nguồn vốn còn dư trong tổng mức đầu tư khoảng 46 tỷ đồng để bổ sung tuyến đường kết nối khu vực trung tâm với tuyến đường tránh, chiều dài khoảng 350 m nhằm tăng cường kết nối giao thông và đồng bộ hạ tầng. Do thời hạn thực hiện dự án chỉ kéo dài đến ngày 31/12/2026, địa phương mong muốn tỉnh quan tâm tháo gỡ áp lực tiến độ và thủ tục pháp lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch ghi nhận sự nỗ lực của xã Hòa An và các ngành chức năng trong triển khai các công trình, dự án phòng chống thiên tai, dân sinh. Đề nghị Sở Xây dựng đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long khẩn trương khắc phục, sửa chữa triệt để các vị trí hư hỏng, ngập úng trên đường tỉnh 216 do hoạt động của Nhà máy Thủy điện Bình Long gây ra, đảm bảo an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương xem xét, hướng dẫn xã Hòa An các thủ tục cho phép tận dụng nguồn đất thải để đắp nền công trình. Yêu cầu thực hiện đầy đủ thủ tục nộp phí, nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với khoáng sản nhóm IV để tăng nguồn thu ngân sách xã. Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ thẩm định điều chỉnh dự án bao gồm tuyến nhánh kết nối 350 m để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai các bước tiếp theo như đền bù, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công song song. Yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và UBND xã Hòa An rà soát kỹ lưỡng từng khoản vốn, từng dự án. Phấn đấu đến trước ngày 31/12/2026, tỷ lệ giải ngân đạt 100% đối với vốn không được kéo dài và tối thiểu 95% đối với các nguồn vốn đặc thù.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện song song công tác thi công với hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán từng phần. Tránh tình trạng chờ thi công xong toàn bộ mới lập hồ sơ thanh toán gây ách tắc dòng vốn.

UBND xã Hòa An tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, làm việc trực tiếp với người dân để tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng. Phương án đền bù phải sát thực tế, đúng quy định pháp luật; chủ động ngăn ngừa các đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Đối với Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai Bản Đon (xóm 6 Bế Triều), địa phương cần tập trung hoàn thiện hạ tầng, nghiên cứu phương án tái định cư hợp lý để người dân sớm ổn định chỗ ở và yên tâm sản xuất.

Đoàn kiểm tra thực địa Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai khu vực Bản Đon, xóm 6 Bế Triều, xã Hòa An.

Trước đó, đoàn công tác kiểm tra thực địa tại 3 vị trí, đoạn ngập úng trên đường tỉnh 216, gồm: Km8+050 - Km8+230, Km8+720 - Km8+840, Km8+950 - Km9+260 do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long thực hiện. Kiểm tra tiến độ Dự án đường tránh thị trấn Nước Hai; công trình cải tạo, nâng cấp chợ trung tâm xã Hòa An; dự án bố trí dân cư vùng thiên tai khu vực Bản Đon, xóm 6 Bế Triều. Kiểm tra công trình sửa chữa đột xuất các vị trí hư hỏng do ảnh hưởng của thiên tai trên đường tỉnh 201 đoạn Hòa An - Nguyễn Huệ và kiểm tra dự án đường Hòa An - Nà Bao, Nguyên Bình.