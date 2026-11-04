Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Nà Pò, xã Canh Tân

Cùng dự có đồng chí Nông Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu và nhân dân dự ngày hội.

Xóm Nà Pò hiện có 88 hộ với 426 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Tày, Dao, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, người dân tích cực phát triển kinh tế, trong đó, tập trung phát triển kinh tế rừng và chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo qua từng năm. Gần 98% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động, phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân xóm Nà Pò ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch tặng quà các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật cấp ủy, đảng viên và nhân dân xóm đạt được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng trước diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng ngày càng được củng cố. Đánh giá cao sự tham gia tích cực của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. Trong phát triển kinh tế, các hộ gia đình từng bước liên kết, hỗ trợ nhau từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị nông sản, kinh tế rừng. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể nhân dân xóm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo đời sống cộng đồng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà người uy tín xã Canh Tân tại ngày hội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch tặng quà khu dân cư xóm Nà Pò; tặng quà 10 người có uy tín của xã và một số hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.