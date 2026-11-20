Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì buổi làm việc. Ảnh Nguyễn Toàn

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh cùng Ban Giám đốc và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2026, Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông Nghệ An được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 4.559,711 tỷ đồng (bao gồm 3.894,009 tỷ đồng vốn năm 2026 và 665,702 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2025).

Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh trình bày báo cáo về tình hình hoạt động, công tác giải ngân và các khó khăn vướng mắc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã giải ngân được 3.385,877 tỷ đồng, đạt 74% tổng kế hoạch vốn và đạt 77,29% nếu tính trên kế hoạch vốn đã giảm trừ phần không có nhu cầu. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân cao như Dự án Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đạt 86,26%. Ban phấn đấu đến ngày 31/12/2026 sẽ giải ngân đạt từ 90% đến 95% và đạt 95% - 100% vào ngày 31/01/2027.

Lãnh đạo các sở, ngành dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Về tình hình thực hiện các dự án, hiện có 35/113 dự án được bố trí vốn năm nay đang triển khai thi công ngoài hiện trường. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, Ban được giao nhiệm vụ đối với 13 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 22.504 tỷ đồng và đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 12/13 dự án.

Ông Hồ Bá Thái - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu về vấn đề ưu tiên thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư của dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Chuyên viên các phòng, ban của Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông Nghệ An cũng thẳng thắn nêu lên một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ chung như: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, giá đất và chuyển mục đích sử dụng rừng; tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng (đá, cát, đất đắp) và thiếu quy hoạch bãi đổ thải; những bất cập phát sinh về hồ sơ pháp lý khi tiếp nhận 231 dự án chuyển giao từ chính quyền cấp huyện.

Ông Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu về việc bố trí kế hoạch vốn đối với các dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Ông Lê Đức Ánh - Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu về di dời công trình điện và nguồn vật liệu phục vụ các dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; sớm có hướng dẫn xử lý đối với các dự án tiếp nhận bị thiếu hồ sơ và các dự án tồn đọng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ thiết kế, báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp phép, nâng công suất các mỏ vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân và hoàn thành các công trình theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Các thành viên dự họp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền. Ảnh: Nguyễn Toàn

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông trong thời gian qua. Lưu ý về nhiệm vụ sắp tới đồng chí đề nghị Ban tập trung vào một số nhóm dự án để xử lý. Trong đó, nhóm các dự án đã xong phải tập trung rà soát thủ tục để bàn giao; Đối với các dự án cấp huyện chuyển về phải rà soát tổng mức từng dự án và có kiến nghị cụ thể để bổ sung. Đề nghị Ban giải ngân xong theo kế hoạch đối với 35 dự án đang triển khai. Các dự án đầu tư trung hạn tới đây phải lựa chọn tư vấn thiết kế có chất lượng và chủ động các giải pháp về vật liệu, đơn giá…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lưu ý về tiến độ và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với Dự án Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Nguyễn Toàn

Riêng Dự án Cao tốc Vinh - Thanh Thủy đồng chí đề nghị Ban phải tập trung nhìn nhận các vấn đề vướng mắc chủ quan để tháo gỡ, qua đó chủ động hơn trong điều hành dự án. Nhấn mạnh thời gian, tiến độ dự án trọng điểm này không có đường lùi, theo đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền thống nhất tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên, Ban phải chủ động kế hoạch và có các đề xuất phương án cụ thể. Bên cạnh đó phải chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề liên quan. Đặc biệt việc giám sát chất lượng dự án phải được thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu.

Ông Hoàng Sỹ Kiện - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tiếp thu ý kiến chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Các kiến nghị của Ban Quản lý Dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đã giao các sở ngành tập trung hỗ trợ.