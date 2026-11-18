Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Ban Quản lý dự án (Công trình giao thông Nghệ An; Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) cùng lãnh đạo các địa phương liên quan.

Khu tái định cư Đồng Phần Trăm tại Thôn 1 Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Sơn diện tích 10.123,9 m², bố trí 28 lô đất, tổng mức đầu tư 11,551 tỷ đồng, được khởi công đầu tháng 11/2026. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra dự án tái định cư phục vụ GPMB đường sắt tốc độ cao tại xã Quỳnh Sơn. Theo đó, xã có 03 khu tái định cư với tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng, 119 lô đất. Tất cả đã khởi công xây dựng đầu tháng 11 và giải ngân được 7,7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị xã Quỳnh Sơn hoàn thành 3 dự án hạ tầng tái định cư phục vụ GPMB Dự án Đường sắt tốc độ cao trước 31/12/2026. Ảnh: Nguyễn Toàn

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, phương tiện, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành xây lắp trước ngày 31/12, phục vụ công tác giải ngân số vốn còn lại.

Khu tái định cư vị trí số 01 tại Đồng 10, thôn 3 Quỳnh Trang, phường Hoàng Mai diện tích 40.225,14 m², bố trí 125 lô đất, tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng, đang lựa chọn nhà thầu thi công. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tại phường Hoàng Mai, địa phương làm chủ đầu tư xây dựng 02 khu tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng, 355 lô đất. Hiện, công tác GPMB đã hoàn thành nhưng chưa khởi công. Lũy kế giải ngân đến tháng 10/2026 đạt 32,029 tỷ đồng (đạt 8,96% vốn bố trí).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phường Hoàng Mai hoàn thành 2 khu tái định cư trước ngày 31/1/2027. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị phường Hoàng Mai nhanh chóng chỉ định thầu, tổ chức khởi công xây dựng để đến 31/1/2027 hoàn thành khối lượng xây lắp 2 dự án phục vụ công tác giải ngân.

Ông Vương Đình Nhuận - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trình bày tiến độ và các vướng mắc tại Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tiếp đó, đoàn kiểm tra Tiểu dự án 3: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai sử dụng vốn vay AFD, tổng mức đầu tư gần 927 tỷ đồng, hoàn thành trước 31/12/2027. Dự án đã giải ngân hơn 106 tỷ đồng (đạt 34,2% kế hoạch vốn năm 2026) và chủ đầu tư đề xuất giảm 50 tỷ đồng vốn năm nay.

Đường dẫn đầu cầu Hoàng Mai 3 thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai đang vướng đường điện dân sinh để thi công tường chắn. Ảnh: Nguyễn Toàn

Để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn của dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý một số vướng mắc. Trong đó, liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng tại nút giao Quốc lộ 48E, đồng chí lưu ý sau khi HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp tới thì phải tổ chức tận thu ngay để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Bên cạnh đó, trong tuần tới phường Quỳnh Mai phải hoàn thiện bàn giao mặt bằng đối với hệ thống điện còn lại.

Bờ kè số 1 tại phường Tân Mai thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai đang được thi công. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hồ sơ thiết kế kè sông Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Toàn

Một đoạn kè đang thi công hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Toàn

Chủ đầu tư tập trung rà soát lại toàn bộ Hệ thống xử lý nước thải và kịp thời lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện điều chỉnh thiết kế theo hướng chỉ đầu tư hệ thống tuyến đường ống chính. Ngoài ra, các gói thầu đang thi công thì tập trung đẩy nhanh tiến độ, đơn vị tư vấn giám sát bám sát công trường để giám sát chất lượng và phương án thi công theo thiết kế các hạng mục kỹ thuật.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Giám đốc Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh trình bày tiến độ Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa. Ảnh: Nguyễn Toàn

Kiểm tra Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa (Giai đoạn 1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tiến độ giải ngân đạt cao, với 93% tổng vốn bố trí và 87% kế hoạch vốn năm 2026.

Thân trụ Cầu Hiếu 3 đang được thi công. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tuy nhiên, toàn tuyến dài hơn 10,2 km hiện vẫn còn vướng hơn 3,2 km mặt bằng, 17 ngôi mộ và hệ thống đường điện chưa di dời. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu tập trung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng trước 31/12/2026.

Cầu Hiếu 3 được chỉ đạo thông xe trước Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Nguyễn Toàn

Chủ đầu tư là Ban QLDA Công trình giao thông chỉ đạo nhà thầu tập trung tiến độ thi công để thông Cầu Hiếu 3 trước Tết Nguyên đán, và thảm xong toàn tuyến trước 30/6/2027.