Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra tiến độ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh.

Công trường thi công hạng mục cầu Thanh Chương. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra hạng mục cầu Thanh Chương thuộc Gói thầu XL02. Hạng mục này do Công ty Cổ phần Xây lắp 368 đảm nhận thi công. Tại thời điểm kiểm tra, nhà thầu đã hoàn thành thi công 86/410 cọc khoan nhồi (đạt tỷ lệ 21%), đã đổ bê tông bệ mố bên trái. Đơn vị cũng đã hoàn thành lắp đặt trạm trộn bê tông công suất 120m³/h và xây dựng xong 3/5 bệ đúc dầm.

Nhà thầu Công ty CP Xây lắp 368 thông tin tiến độ hạng mục cầu Thanh Chương. Ảnh: Nguyễn Toàn

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận tiến độ thi công cọc khoan nhồi và bê tông thân trụ của Công ty CP Xây lắp 368 cơ bản đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Công ty CP Xây lắp 368 ưu tiên tập trung khoan nhồi móng trụ ở lòng sông. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tuy nhiên, nhà thầu cần tiếp tục huy động thêm thiết bị chuyên dụng, xà lan và các điều kiện đồng bộ, tranh thủ thời gian thuận lợi về thời tiết và thủy văn để triển khai thi công khoan cọc nhồi các trụ T12 đến T22 ở phạm vi dưới lòng sông. Bên cạnh đó, đề nghị nhà thầu nhanh chóng tập kết vật liệu để đúc dầm.

Công trường đoạn đầu gói thầu XL03. Ảnh: Nguyễn Toàn

Kiểm tra Gói thầu XL03 cho thấy, trên chiều dài hơn 19 km Liên danh 10 nhà thầu do Cienco 4 đứng đầu mới triển khai 8 mũi thi công đường và 8 mũi thi công cầu. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác triển khai của các nhà thầu tại Gói thầu XL03 nhìn chung đang rất chậm so với kế hoạch. Một số nhà thầu như Thiên Hoàng, Quốc Việt, 525 còn chậm huy động máy móc, thiết bị...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phê bình nhà thầu Công ty Thiên Hoàng chậm triển khai các hạng mục cầu. Ảnh: Nguyễn Toàn

Nhấn mạnh Gói XL 03 đã thi công hơn 2,5 tháng nhưng không có nhiều khối lượng dù công địa của nhiều nhà thầu đã cơ bản được bàn giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Ban QLDA giao thông phải đánh giá lại năng lực, nhà thầu nào thi công chậm phải có phê bình, cảnh cáo để có biện pháp tiếp theo. Theo đó, yêu cầu nhà thầu phải tăng giàn khoan, điều động phương tiện, thiết bị đảm bảo để đáp ứng tiến độ và chất lượng.

Nhà thầu Cienco 4 trình bày tiến độ thi công tại khu vực nút giao đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Toàn

Công trường đoạn nút giao đường Hồ Chí Minh do nhà thầu Cienco4 đảm nhiệm. Ảnh: Nguyễn Toàn

Ngoài ra, đề nghị chủ đầu tư đến ngày 16/11 tới phải trình để chốt phương án điều chỉnh thiết kế tại cầu vượt khu vực nút giao đường Hồ Chí Minh. Ban QLDA cũng tập trung phối hợp với xã Kim Bảng để trong 10 ngày tới hoàn thiện thủ tục 3 vị trí đổ thải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các hạng mục cầu tại Gói thầu XL03 phải tập trung huy động các giàn khoan nhồi. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với Gói thầu XL04 và XL05 các nhà thầu chưa triển khai thi công trên hiện trường. Nguyên nhân do toàn bộ mặt bằng tuyến đi qua phạm vi rừng phòng hộ (đoạn qua xã Kim Bảng) đang trong giai đoạn khai thác lâm sản tận thu. Tiến độ khai thác rừng của các đơn vị còn chậm, chưa bàn giao được công địa sạch để nhà thầu xây lắp tiếp cận hiện trường. Các nhà thầu hiện mới dừng lại ở công tác chuẩn bị pháp lý, xây dựng lán trại, văn phòng hiện trường và thí nghiệm vật liệu đầu vào.

Nhà thầu Công ty CP Xây dựng Tân Nam nêu vướng mắc về đường tiếp cận thi công cầu Khe Cấm. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với 2 gói thầu này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Ban QLDA giao thông lên phương án đề xuất để Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai các giải pháp, khẩn trương khai thác, tận dụng lâm sản, dọn dẹp hiện trường để trung tuần tháng 12 bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong đó, nhà thầu trên cơ sở phân đoạn tuyến và hạng mục trong liên danh cần chủ động triển khai các nhiệm vụ song song như huy động phương tiện, tập kết vật liệu… không chờ trình tự làm mất nhịp độ triển khai của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì trên cơ sở đề xuất phương án của Ban QLDA giao thông tỉnh để sớm xử lý vướng mắc về khai thác, tận thu lâm sản, dọn dẹp hiện trường phục vụ thi công. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với công tác GPMB đề nghị xã Kim Bảng hoàn thiện phương án đối với 9 hộ liên quan đến đất ở còn lại trong tuần tới. Các vấn đề về nâng công suất mỏ, điều phối vật liệu cũng được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho ý kiến để các sở, ngành, địa phương cùng chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung xử lý.