Sau sáp nhập, làng Mai Liên có 419 hộ với 1.850 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong làng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49 triệu đồng/năm.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại ngày hội. Ảnh: Minh Thái

Các hoạt động văn hóa, khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Trong năm, làng đã tuyên dương hơn 200 học sinh có thành tích xuất sắc, vận động đóng góp trên 12 triệu đồng vào các quỹ an sinh xã hội; Phong trào chuyển đổi số cộng đồng được đẩy mạnh, với lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Các đại biểu và nhân dân tham dự ngày hội. Ảnh: Minh Thái

Đặc biệt, đồng bào các dân tộc Kinh, Thái, Thổ luôn đoàn kết, gắn bó, cùng nhau gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa và nếp sống văn minh tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc.

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân làng Mai Liên, đồng chí Hoàng Phú Hiền ghi nhận, biểu dương những kết quả địa phương đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đánh giá cao cách tổ chức ngày hội gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu sản vật địa phương và tuyên truyền chuyển đổi số, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Đông đảo bà con nhân dân tham dự ngày hội. Ảnh: Minh Thái

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Nghĩa Mai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và vai trò tự quản của nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn; gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời kiến nghị giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Phú Hiền đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho khu dân cư làng Mai Liên và trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các đại biểu tặng quà cho các hộ khó khăn. Ảnh: Minh Thái

Lãnh đạo xã Nghĩa Mai tặng quà cho làng Mai Liên. Ảnh: Minh Thái

Đồng chí Hoàng Phú Hiền tìm hiểu các sản phẩm của người dân địa phương.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền chung vui điệu cồng chiêng với đồng bào.

Cũng tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng Mai Liên đã phát động phong trào thi đua năm 2027 với chủ đề: “Toàn dân đoàn kết xây dựng làng Mai Liên đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, tập trung vào bốn nội dung: đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự quản và sức mạnh đoàn kết trong mỗi người dân, chung sức xây dựng làng Mai Liên ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Nghĩa Mai hạnh phúc.