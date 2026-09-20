Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tiếp Đoàn công tác Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn - Việt (KOVECA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tiếp Đoàn công tác Hiệp hội Kinh tế và Văn hoá Hàn-Việt.

Trong chương trình hoạt động tại Tuyên Quang, Đoàn công tác của Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn - Việt sẽ tham dự Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân vào tối nay 20 - 9.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long chào mừng ông Kwon Sung Taek và các thành viên trong đoàn đã đến thăm tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời thông tin một số nét cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang với các đối tác nước ngoài không ngừng được mở rộng và đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, một số đơn vị, doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đầu tư, hợp tác hiệu quả tại tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng sản phẩm thổ cẩm của tỉnh cho ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn - Việt.

Ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn - Việt tặng quà đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long.

Đồng chí nhấn mạnh những hoạt động của Đoàn công tác của Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn - Việt tại tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục tăng cường, mở rộng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh với các đối tác Hàn Quốc. Qua buổi làm việc này, tỉnh Tuyên Quang mong muốn Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn - Việt giới thiệu, kết nối hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang với các địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hợp tác phát triển du lịch với Đảo Jeju, Hàn Quốc; quảng bá, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, đặc biệt là sản phẩm chủ lực có tiềm năng xuất khẩu, đưa lao động Tuyên Quang đi làm việc tại Hàn Quốc...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long và lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn - Việt (KOVECA).

Tại buổi tiếp, ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn - Việt đã cảm ơn sự tiếp đón tiếp trọng thị của tỉnh Tuyên Quang dành cho đoàn. Ông bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về con người, mảnh đất Tuyên Quang thân thiện, mến khách và giàu tiềm năng phát triển, đặc biệt là Tuyên Quang có phong cảnh đẹp, con người hiếu khách rất thuận lợi để phát triển du lịch, năng lượng xanh, phát triển nông nghiệp chất lượng cao cũng như các lĩnh vực có tiềm năng khác.

Thời gian tới, cá nhân ông và Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn - Việt sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực để tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch, bản sắc văn hóa tốt đẹp và các lễ hội truyền thống của Tuyên Quang đến người dân Hàn Quốc. Đồng thời sẽ tăng cường kết nối đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Tuyên Quang và các đối tác Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

* Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang có buổi tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Chăn Thạ Sỏn Phun Súc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc và dự Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi đón tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Sau gần 15 năm thiết lập quan hệ mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Tuyên Quang - Việt Nam và Xiêng Khoảng - Lào đã ngày một gắn bó; các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn, mang lại những kết quả thiết thực, đặc biệt là trong các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tuyên Quang đã hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng thực hiện 5 dự án hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng ngân sách thực hiện trên 11 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, các cơ sở giáo dục của tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận và tổ chức đào tạo tổng số 88 lưu học sinh, học viên của tỉnh Xiêng Khoảng.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Chăn Thạ Sỏn Phun Súc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng tại buổi tiếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long đề nghị: Thời gian tới hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ chế chính sách thu hút đầu tư của mỗi bên. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tại các sự kiện do hai bên tổ chức. Đẩy mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo, duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Hoàng Gia Long mong muốn chuyến công tác lần này của Đoàn không chỉ góp phần vào thành công chung của Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 mà còn là mốc son mới, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển toàn diện.

Lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Xiêng Khoảng chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Chăn Thạ Sỏn Phun Súc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng cảm ơn sự đón tiếp chân thành, ấm tình đồng chí anh em của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Trải qua 15 năm hợp tác hữu nghị, hai bên đã gắn bó, hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Tuyên Quang đã có sự giúp đỡ chân thành đối với tỉnh Xiêng Khoảng với các dự án nông nghiệp hiệu quả và hợp tác đào tạo nhân lực, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng Chăn Thạ Sỏn Phun Súc cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những định hướng, cơ chế, chính sách phát triển của tỉnh Xiêng Khoảng. Đồng chí mong muốn Tuyên Quang tiếp tục giúp đỡ tỉnh Xiêng Khoảng phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nhân lực, kinh nghiệm tổ chức lễ hội, phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch, dịch vụ. Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em giữa hai tỉnh tiếp tục đơm hoa, kết trái, hiện thực hóa nội dung hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2026-2030.