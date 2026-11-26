Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí và những nỗ lực của Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn - Việt trong việc duy trì kết nối, giới thiệu các đối tác Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại Tuyên Quang. Đặc biệt, chuyến thăm lần này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đây là cơ hội để hai bên trao đổi cụ thể hơn về nhu cầu, thế mạnh và khả năng hợp tác, hướng tới những kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long và lãnh đạo các sở, ngành dự buổi làm việc.

Các thành viên đoàn công tác của Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt dự buổi làm việc.

Tỉnh mong muốn tập trung trao đổi, thúc đẩy một số nhóm nội dung hợp tác như: Công nghiệp, phát triển sản xuất và chuyển giao công nghệ và hạ tầng thiết yếu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, việc thúc đẩy kết nối với các đối tác tại tỉnh tự trị đặc biệt Jeju của Hàn Quốc. Đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, phát triển công nghiệp và giao lưu nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh sẵn sàng trao đổi về các cơ hội hợp tác trong đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, thế mạnh của hai bên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà ông Kwon Sung Taek sản phẩm thổ cẩm của tỉnh.

Ông Kwon Sung Taek tặng quà đồng chí Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long.

Hai bên đã cùng trao đổi cung cấp thông tin, làm rõ những nội dung phía bạn quan tâm; trên cơ sở đó, tiếp tục phối hợp nghiên cứu, xác định những cơ hội hợp tác có tính khả thi và đầu mối triển khai trong thời gian tới. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến công nghệ quản lý, xử lý hệ thống cấp nước về hạ tầng điện lực, năng lượng tái tạo, các ứng dụng AI về quản lý sức khoẻ, ý tưởng tổ chức chương trình “Trải nghiệm sống 9 ngày 8 đêm tại Tuyên Quang” do Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn - Việt đề xuất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long và các đại biểu chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hợp tác xã Sáng Nhung và các doanh nghiệp Hàn Quốc về phát triển nông nghiệp bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, Công ty B&F World và Hợp tác xã Sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường.