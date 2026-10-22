Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Trường PTNT liên cấp xã Sà Phìn và xã Đồng Văn

Đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe đơn vị thi công Dự án Trường PTNT liên cấp TH&THCS Sà Phìn báo cáo tiến độ của dự án.

Diện tích thực hiện Dự án xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Sà Phìn là 4,4ha. Dự án có 10 khối nhà xây mới, gồm: Nhà hiệu bộ số 2; nhà lớp học lý thuyết THCS số 3; nhà lớp học lý thuyết tiểu học số 4; nhà lớp học bộ môn số 5; nhà đa năng số 6; nhà bếp + nhà ăn số 7; nhà nội trú học sinh nữ số 8A; nhà nội trú học sinh nam số 8B; nhà công vụ giáo viên số 9; nhà bảo vệ số 11; hành lang cầu và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ. Hiện nay đang thi công 7/10 khối nhà. Tổng khối lượng hoàn thành đạt 30% giá trị hợp đồng thi công xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra trực tiếp tiến độ Dự án xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Sà Phìn.

Dự án xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Đồng Văn có diện tích 3 ha, hiện nay dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và công tác rà phá bom mìn, vật nổ. Đã triển khai 11 hạng mục chính và hạng mục phụ trợ với tổng khối lượng hoàn thành ước đạt 23,5% giá trị hợp đồng thi công xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho đơn vị thi công Trường PTNT liên cấp TH&THCS Sà Phìn.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra đường găng tiến độ việc thi công tại Trường PTNT liên cấp TH&THCS Đồng Văn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Giang Long tặng quà cho công nhân xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Đồng Văn.

Qua kiểm tra tiến độ thực tế của 2 trường, đồng chí Hoàng Gia long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, các ngành liên quan thường xuyên phối hợp cùng nhau tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án; khắc phục công trình điện, nước trong tháng 10 để phục vụ xây dựng các hạng mục công trình; chủ động huy động nguồn lực, máy móc triển khai đồng bộ các hạng mục của dự án; thường xuyên kiểm tra, đánh giá đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình; chú trọng an toàn lao động, hiệu quả công trình sau khi đi vào sử dụng...