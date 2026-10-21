Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra tiến độ xây dựng các trường PTNT liên cấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Bản Máy.

Dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thàng Tín có tổng mức đầu tư hơn 264 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.000 học sinh, diện tích hơn 6 ha. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt ngày 15-10-2026, hiện chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị triển khai. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 23 hộ dân và 2 tổ chức; 25 ngôi mộ thuộc diện di chuyển đã được vận động di dời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra đường găng tiến độ việc thi công tại Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Bản Máy.

Dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Bản Máy có tổng mức đầu tư hơn 255 tỷ đồng, khởi công ngày 10-7-2026. Đến nay, khối lượng thi công đạt 18,2%. Quá trình triển khai gặp khó khăn do mưa nhiều, nguồn vật liệu khan hiếm, tuyến đường vận chuyển nhỏ hẹp, địa hình hiểm trở và nhiều vị trí đường bị hư hỏng.

Đối với dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Lao Chải, tổng mức đầu tư 232 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, 100% kinh phí bồi thường được chi trả cho các hộ dân. Các hạng mục san nền, lắp đặt cống thoát nước, thi công cọc và hệ thống cấp nước đang được triển khai.

Lãnh đạo xã Thàng Tín báo cáo về công tác chuẩn bị thi công san ủi mặt bằng dự án Trường PTNT liên cấp của xã.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trong đó, cần chủ động bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công; trường hợp địa phương có nguồn cát, Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình tỉnh phối hợp với xã đề xuất, hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác theo quy định, tạo điều kiện cung ứng trực tiếp cho các đơn vị thi công.

Đại diện Ban quản lý dự án ĐTXD công trình tỉnh báo cáo tiến độ thi công dự án Trường PTNT liên cấp xã Lao Chải.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị rà soát, lựa chọn biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế; bố trí thêm bãi đổ thải, tổ chức vận chuyển hợp lý, chủ động huy động nhân lực để triển khai đồng bộ các hạng mục. Đồng thời, tính toán phương án cấp nước trong quá trình xây dựng và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt ổn định khi trường học đi vào hoạt động. Đối với thiết kế công trình, các hạng mục kho chứa gạo, nhà đa năng, nhà ở… cần được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng, thuận tiện trong vận chuyển, sinh hoạt và bảo đảm độ bền chắc. Hệ thống hành lang, lối đi phải bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà đơn vị thi công dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Lao Chải.

Đồng chí Hoàng Gia Long đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư.