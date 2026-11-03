Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư tại xã Quản Bạ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long và các đại biểu tại buổi làm việc.

Dự án do Công ty cổ phần VIQICO làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Giang (cũ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 23/4/2013, với tổng vốn đầu tư hơn 13,56 tỷ đồng, với diện tích hơn 20,7ha. Dự án hướng đến phát triển sản xuất rau, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả theo quy trình VietGAP, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động đất đai và tổ chức sản xuất. Theo báo cáo của doanh nghiệp, người dân chưa đồng thuận chuyển nhượng, hợp tác liên kết trên diện tích đất sản xuất dự kiến ban đầu 473 ha, khiến quy mô sản xuất không đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng công nghiệp. Năm 2025, doanh nghiệp đã điều chỉnh giảm diện tích đất sản xuất có thể thuê, liên kết với người dân xuống còn 20,72 ha. Trong đó, khoảng 13,2 ha là đồi đá; gần 4ha có công trình hạ tầng, nhà cửa, đường sá, không phù hợp để phát triển nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long xem xét các nội dung dự án trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch.

Trên cơ sở thực tế, Công ty cổ phần VIQICO đề xuất điều chỉnh dự án theo hướng kết hợp phát triển nông nghiệp, dược liệu với du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm; dự kiến đổi tên thành “Nông nghiệp, dược liệu và du lịch nghỉ dưỡng”. Mô hình đầu tư được định hướng phát triển Farmstay, kết hợp trang trại dược liệu, sản xuất nông sản sạch với các dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh dự kiến hơn 23,25 tỷ đồng, trong đó vốn đã đầu tư hơn 13,56 tỷ đồng, vốn bổ sung gần 9,69 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp. Các hạng mục dự kiến gồm bungalow lưu trú, khu dịch vụ trung tâm, nhà hàng, khu spa tắm lá thuốc, không gian cảnh quan, hồ nước và khu trải nghiệm ngoài trời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra thực tế dự án.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng, xem xét các nội dung đề xuất điều chỉnh, tập trung vào sự phù hợp với quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, phương án đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Đồng chí đề nghị nhà đầu tư tiếp tục rà soát các thủ tục đầu tư, đồng thời hoàn thiện hồ sơ gửi các sở, ngành liên quan để thẩm định và xin ý kiến trước khi trình UBND tỉnh.

Cùng với đó, nghiên cứu kỹ tính khả thi của phương án điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và các quy định liên quan, nhất là quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Việc điều chỉnh phải bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, hài hòa giữa phát triển nông nghiệp, du lịch với bảo vệ cảnh quan, môi trường và bản sắc địa phương.

Văn Long