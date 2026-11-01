Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn An Bình, xã Nhữ Khê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho thôn An Bình, xã Nhữ Khê nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Thôn An Bình được thành lập từ ngày 1-7-2026 trên cơ sở sắp xếp 8 xóm thuộc khu dân cư Nhà máy Z129 và 35 hộ dân của thôn Phú Bình trước đây. Hiện thôn có 399 hộ, với 1.351 nhân khẩu. Sau khi thành lập, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức trong thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định tổ chức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động tại địa phương.

Năm 2026, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 80 triệu đồng/năm; thôn không có hộ nghèo, còn 2 hộ cận nghèo. Qua bình xét, có 395/399 hộ đủ tiêu chuẩn đề nghị công nhận gia đình văn hóa; thôn đủ tiêu chuẩn đề nghị công nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2026. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự được duy trì, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các hộ dân sau sắp xếp.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Bình, xã Nhữ Khê.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong năm và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, tập trung vận động Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; phát huy dân chủ ở cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì quê hương ngày càng văn minh, phát triển.