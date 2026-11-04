Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cùng đoàn công tác làm việc tại xã Bản Bo

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thực địa tại dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn qua xã Bản Bo.

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa khu vực dự kiến bố trí tái định cư phục vụ Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; nghe báo cáo về nhu cầu tái định cư, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, kinh phí và tiến độ thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND xã Bản Bo, tuyến cao tốc dự kiến đi qua địa bàn dài 8,6km, ảnh hưởng khoảng 42,55ha đất của 230 hộ gia đình, cá nhân; trong đó 20 hộ có nhà ở và 210 hộ có đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Đến nay, xã đã cập nhật khu vực dự kiến bố trí tái định cư rộng khoảng 12ha vào quy hoạch chung. Hồ sơ quy hoạch chi tiết đã hoàn thành lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan liên quan, đang tiếp tục hoàn thiện để trình thẩm định.

Lãnh đạo UBND xã Bản Bo báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, toàn xã đã kê khai, đăng ký cho 1.895/2.214 hộ, đạt 85,59%; tương ứng 26.161 thửa đất, đạt 87,02%. Đồng thời, thu thập, rà soát 2.926 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với 2.150 thửa đất. Tuy nhiên, tiến độ còn gặp khó khăn do một số hộ đi làm ăn xa, thông tin đất đai chưa đồng bộ.

Về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 43,34 triệu đồng; thu ngân sách đạt 7,575 tỷ đồng, bằng 117,9% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Năm 2027, xã phấn đấu tăng thu nhập bình quân lên 46,6 triệu đồng/người; đạt 6 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; doanh thu du lịch trên 47,64 tỷ đồng và tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị sở, ngành tham gia thảo luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn trong công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến độ hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề xuất tăng cường phối hợp giữa địa phương với các sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của xã Bản Bo trong công tác chuẩn bị triển khai Dự án cao tốc CT.13 và những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí đề nghị, xã tiếp tục rà soát, tập trung thực hiện các chỉ tiêu còn khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026; đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, phát triển cây trồng ngắn ngày, thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành xây dựng lộ trình phát triển vùng chè theo hướng hữu cơ, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng thương hiệu gắn với thu hút đầu tư chế biến sâu; khai thác tiềm năng nuôi cá nước lạnh và phát triển chăn nuôi.

Trong xây dựng nông thôn mới, cần chú trọng vệ sinh môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; bố trí quỹ đất công cộng, đất phát triển thương mại, dịch vụ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tạo nguồn thu ngân sách; đẩy mạnh phát triển du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và giai đoạn đến năm 2030.