Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải chủ trì kết nối hợp tác chiến lược giữa Lai Châu với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu. Tỉnh hiện sở hữu tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm lớn nhất Việt Nam; vùng chè nguyên liệu trên 10.500ha, gần 13.000ha cao su và hơn 7.400ha mắc ca. Đáng chú ý, sâm Lai Châu - loài cây đặc hữu quý hiếm với 52 loại saponin đang nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ và tỉnh trong việc bảo tồn, phát triển vùng trồng và chế biến sâu. Ngoài ra, với nguồn lao động dồi dào trên 323.000 người, tỉnh đang triển khai các thỏa thuận hợp tác lao động với các địa phương Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đánh giá cao vai trò cầu nối của Hiệp hội VKBIA, tỉnh Lai Châu đề xuất Hiệp hội hỗ trợ 4 nội dung trọng tâm: kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư nông nghiệp thông minh và chế biến sâm Lai Châu; bảo tồn cây sâm mẹ, kỹ thuật gieo trồng, phòng chống dịch bệnh trên cây sâm; đưa nông sản OCOP vào thị trường Hàn Quốc (chè, quế, mắc ca); thúc đẩy xuất khẩu lao động thời vụ và quảng bá các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đến du khách Hàn Quốc.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội VKBIA đánh giá cao tiềm năng vượt trội của Lai Châu về nông nghiệp, khoáng sản và du lịch. Đồng thời sẽ tích cực kết nối các nhà đầu tư, công nghệ hiện đại từ Hàn Quốc đến Lai Châu để chế biến sâu các sản phẩm đặc trưng như: sâm Lai Châu, mắc ca, dược liệu, đưa nông sản địa phương vào chuỗi phân phối tại Hàn Quốc cũng như mở rộng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông. Bên cạnh đó, VKBIA cam kết đồng hành cùng tỉnh trong ứng dụng công nghệ AI, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác du lịch, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng hợp tác chiến lược và bền vững giữa hai bên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải và Tiến sĩ Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội VKBIA ký kết biên bản hợp tác.

Kết thúc buổi làm việc, UBND tỉnh Lai Châu và Hiệp hội VKBIA đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, làm cơ sở triển khai các chương trình, dự án cụ thể trong thời gian tới.

... tặng quà đặc sản địa phương.

Sự kiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác mở ra nhiều cơ hội phát triển mới giữa tỉnh Lai Châu và Hiệp hội VKBI.

Theo kế hoạch, ngày 19/9, Đoàn VKBIA sẽ tiếp tục khảo sát thực địa mô hình trồng sâm tại xã Khun Há, tham dự phiên chính thức Hội thảo khoa học "Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc" và Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Quảng trường Nhân dân tỉnh.