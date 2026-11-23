Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Lễ khai mạc Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN năm 2026.

Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN năm 2026 được tổ chức từ ngày 22 - 25/11/2026 tại thành phố Trùng Khánh với chủ đề “Tăng cường hợp tác chiến lược, kết nối và chia sẻ thịnh vượng”. Chương trình gồm 30 hoạt động thuộc 6 nhóm nội dung lớn, tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước, hành lang giao thông kinh tế, đổi mới khoa học và công nghệ, giao lưu nhân văn, thông tin báo chí và truyền thông, khảo sát và trải nghiệm thực tế.

Trong khuôn khổ Tuần lễ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như: Hội nghị đối thoại cấp cao; Diễn đàn chuyên đề kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN và 15 năm thành lập Trung tâm Trung Quốc - ASEAN; Hội nghị kết nối thương mại, kinh tế Trùng Khánh - ASEAN năm 2026 với chủ đề “Đưa sản phẩm Trùng Khánh vươn ra thị trường quốc tế”...

Thành phố Trùng Khánh có vị trí chiến lược quan trọng trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia của Trung Quốc. Những năm gần đây, quan hệ giao lưu và hợp tác giữa Trùng Khánh và các nước ASEAN phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hơn 1/3 quốc gia ASEAN đã thành lập Tổng Lãnh sự quán tại Trùng Khánh; ASEAN liên tục giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó, Trùng Khánh đã hình thành và phát triển nhiều cơ chế, diễn đàn thúc đẩy giao lưu, như: Trung tâm nghiên cứu pháp luật Trung Quốc - ASEAN, Liên minh thị trường văn hoá và du lịch Trùng Khánh - Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ và đoàn công tác của tỉnh tham dự khai mạc Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN năm 2026 tại thành phốTrùng Khánh (Trung Quốc).

Việc tham dự Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN năm 2026 là dịp để tỉnh Cao Bằng tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc cũng như các nước ASEAN; đồng thời tìm hiểu, trao đổi cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học và công nghệ, logistics, công nghiệp, văn hóa và du lịch. Qua đó, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong kết nối giao thương, hợp tác kinh tế khu vực, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cao Bằng với các đối tác Trung Quốc và ASEAN.