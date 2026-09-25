Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà Tết Trung thu tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và xã Hạ Lang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang.

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang có 27 lớp với 1.048 học sinh và 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, cấp tiểu học có 486 học sinh, cấp THCS có 562 học sinh; 651 học sinh nội trú và 396 học sinh bán trú. Đây là năm học đầu tiên nhà trường tổ chức dạy và học tại ngôi trường mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà, quan tâm tình hình học tập, sinh hoạt của học sinh. Chúc các em đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, tràn đầy yêu thương, luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học tốt và có nhiều tiến bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ làm việc với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất và làm việc với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên trong khắc phục khó khăn, bảo đảm tổ chức khai giảng và duy trì hoạt động dạy, học ổn định, nền nếp, đáp ứng các điều kiện thiết yếu cho học sinh. Yêu cầu nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động chung, chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, tuyên truyền, quán triệt nhiệm vụ của ngành giáo dục phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm nền nếp và quyền lợi của học sinh; rà soát, kịp thời khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất, nhất là các vấn đề liên quan đến an toàn trong học tập, sinh hoạt và ăn, ở của học sinh.

Đề nghị UBND xã tăng cường quan tâm, bám sát hoạt động của nhà trường, thường xuyên kiểm tra trực tiếp các phòng học, phòng ở, khu vực sinh hoạt và các hạng mục công trình, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc để các cấp, ngành xem xét, giải quyết. Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương và đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.