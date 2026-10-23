Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ: Rà soát, hoàn thiện phương án đặt tên đường, phố và công trình công cộng

Tham dự có thành viên Hội đồng tư vấn, Tổ thư ký Hội đồng; một số nhà nghiên cứu lịch sử địa phương; lãnh đạo và các đơn vị liên quan thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND các phường: Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao.

Đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo quyết định của UBND tỉnh về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo quyết định của UBND tỉnh về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo, phương án đề xuất đặt tên 31 tuyến đường, 26 tuyến phố và 3 công trình công cộng. Cụ thể, phường Thục Phán dự kiến đặt tên 21 tuyến đường, 24 tuyến phố và 3 công trình công cộng; phường Tân Giang dự kiến đặt tên 10 tuyến đường và 2 tuyến phố. Các tên được đề xuất thuộc nhiều nhóm, như: địa danh, nhân vật lịch sử, lãnh đạo tỉnh tiêu biểu, tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, văn nghệ sĩ tiêu biểu và sự kiện lịch sử...

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi, thảo luận; các ý kiến cơ bản thống nhất với phương án đặt tên đường, phố và công trình công cộng; tiếp tục rà soát, bổ sung ngân hàng tên, nhất là tên các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và các nhân vật lịch sử tiêu biểu của tỉnh. Việc lựa chọn, bố trí tên cần phù hợp với giá trị lịch sử, công lao của nhân vật, chiều dài tuyến đường và quy hoạch phát triển đô thị; nghiên cứu điều chỉnh vị trí một số tên gọi để bảo đảm tính hợp lý, liên kết giữa các tuyến đường mang tên danh nhân cùng thời kỳ.

Kiểm tra kỹ tên gọi, tiểu sử của nhân vật; xác định chính xác địa danh, địa giới hành chính, điểm đầu, điểm cuối tuyến đường, ưu tiên các mốc ổn định, thuận tiện cho việc xác định địa chỉ. Cơ quan chuyên môn cần tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện ngân hàng tên, chỉnh sửa dự thảo nghị quyết và quyết định, bảo đảm đúng quy trình, thẩm quyền và quy định hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND 3 phường và Sở Xây dựng rà soát, hoàn thiện hồ sơ đặt tên đường, phố và công trình công cộng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Trong đó, các tuyến đường, tuyến phố và công trình công cộng đã có tên trong ngân hàng tên, đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với các tuyến đường, phố chưa có tên trong ngân hàng, chưa đủ điều kiện đặt tên, cần tiếp tục rà soát, bổ sung theo quy định. Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng; xác minh đầy đủ thông tin, tiểu sử nhân vật, địa danh lịch sử, bảo đảm chính xác, khoa học và phù hợp thực tiễn. Việc xây dựng ngân hàng tên cần phân loại theo từng lĩnh vực, khai thác các nguồn tư liệu lịch sử, tổ chức lấy ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức liên quan, bảo đảm tính toàn diện, phong phú, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài.

Đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến, bổ sung tư liệu lịch sử; các cơ quan chuyên môn nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng đúng quy định, thẩm quyền và tiến độ.