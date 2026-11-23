Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Bùi Nguyên Long, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc) và cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những lợi thế quan trọng để tỉnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và mở rộng kết nối với các thị trường khách quốc tế.

Những năm qua, tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Trung Quốc, nhất là Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; duy trì trao đổi đoàn, giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và quản lý biên giới.

Đối với thành phố Trùng Khánh, quan hệ trao đổi, hợp tác được tỉnh Cao Bằng quan tâm thúc đẩy qua nhiều giai đoạn. Tháng 6/2012, hai bên ký Bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác giao lưu hữu nghị giữa thành phố Trùng Khánh và tỉnh Cao Bằng. Năm 2017, Đoàn công tác tỉnh khảo sát tuyến vận tải đường bộ quốc tế từ Trùng Khánh qua Quý Châu, Bách Sắc đến cửa khẩu Long Bang, kết nối với cửa khẩu Trà Lĩnh và các tuyến giao thương qua cảng Hải Phòng. Năm 2023, Đoàn đại biểu tỉnh tiếp tục thăm, làm việc tại Trùng Khánh trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác vùng Tứ Xuyên - Trùng Khánh và các địa phương các quốc gia vùng sông Mê Công; qua đó trao đổi, đề xuất các định hướng hợp tác về giao lưu hữu nghị, kết nối giao thông, thương mại, logistics, nông nghiệp và du lịch.

Về định hướng phát triển thời gian tới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế cửa khẩu, tài nguyên du lịch và bản sắc văn hóa; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại và logistics; đồng thời đẩy mạnh mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế nhằm kết nối thị trường, thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, tỉnh đề xuất tăng cường kết nối, hợp tác với thành phố Trùng Khánh trên các lĩnh vực trọng tâm, như: Phát triển hạ tầng logistics, tổ chức vận tải đa phương thức, kết nối các hành lang thương mại và thúc đẩy lưu thông hàng hóa; kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, xuất nhập khẩu để nghiên cứu, khai thác hiệu quả các tuyến vận tải giữa hai bên.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh mong muốn kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực của Trùng Khánh để hợp tác chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tăng cường kết nối với các tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp nhằm quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai các dự án cụ thể tại Cao Bằng.

Đối với lĩnh vực du lịch, tỉnh đề xuất đẩy mạnh phối hợp quảng bá điểm đến, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các đoàn khảo sát và kết nối xây dựng các chương trình du lịch giữa hai địa phương. Đặc biệt, quan tâm giới thiệu hình ảnh Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên cùng các điểm đến đặc sắc của địa phương tới các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành và du khách Trung Quốc.

Tỉnh Cao Bằng mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng các kênh trao đổi với chính quyền thành phố Trùng Khánh; tăng cường kết nối giữa các cơ quan ngoại vụ, cơ quan quản lý chuyên ngành, tổ chức xúc tiến, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Các đại biểu dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh quan tâm hỗ trợ cung cấp, chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, định hướng phát triển, quy hoạch, chính sách thu hút đầu tư và nhu cầu hợp tác của thành phố Trùng Khánh cũng như các địa phương thuộc địa bàn phụ trách; hỗ trợ giới thiệu, kết nối tỉnh với chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với Việt Nam.

Mong muốn Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Trùng Khánh nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực logistics tại Cao Bằng; thúc đẩy hợp tác xuất nhập khẩu hàng hóa qua tuyến Bách Sắc - Trà Lĩnh, nhất là các mặt hàng ô tô, xe máy, thiết bị điện tử và những sản phẩm có tiềm năng giao thương. Đồng thời, hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trùng Khánh nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh để đưa vào thị trường Trùng Khánh. Cùng với đó, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp lữ hành hai bên nghiên cứu, xây dựng các tuyến, chương trình du lịch từ Trùng Khánh đến Cao Bằng; tăng cường quảng bá các điểm đến nổi bật của tỉnh. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ tổ chức các diễn đàn, hội thảo, chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế giữa Cao Bằng với thành phố Trùng Khánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long.

Đồng chí Bùi Nguyên Long, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh hoan nghênh các nội dung đề xuất, kiến nghị cụ thể của tỉnh Cao Bằng; đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tổng hợp, đề xuất với lãnh đạo thành phố Trùng Khánh quan tâm triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể, thực chất với tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới. Tổng Lãnh sự quán sẽ quan tâm hỗ trợ kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, logistics, xuất nhập khẩu, nông nghiệp và du lịch.