Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ làm việc với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tại buổi làm việc, Sở Y tế báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, củng cố và nâng cao chất lượng y tế cơ sở, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe người dân; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đến ngày 2/10, toàn tỉnh khám sức khỏe cho 406.246 người, đạt 72,14%; sổ sức khỏe điện tử 168.873 hồ sơ, chiếm 29,4%; 56/56 trạm y tế xã, phường có bác sĩ làm việc, đạt 100%; số bác sĩ trên vạn dân đạt 14,94.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh tiếp tục được đẩy mạnh. 76/76 cơ sở khám chữa bệnh triển khai tra cứu thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chip/VNeID; 100% cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập thanh toán không dùng tiền mặt; 16/16 bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc Sở triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Công tác phòng, chống dịch bệnh được duy trì, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch và chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đối với BHXH tỉnh, số người tham gia BHXH trong 9 tháng đầu năm đạt 62,7 nghìn người. Số người tham gia BHYT do BHXH tỉnh quản lý đạt 527,7 nghìn người, tỷ lệ bao phủ khoảng 93% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện đạt 1.443,4 tỷ đồng. Công tác khám chữa bệnh BHYT tiếp tục được triển khai với 534.061 lượt khám BHYT phát sinh tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh, 42.117 lượt khám chữa bệnh BHYT ngoại tỉnh. Chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh tại các cơ sở trong tỉnh 365,96 tỷ đồng, ngoại tỉnh 181,08 tỷ đồng.

BHXH tỉnh đề xuất một số nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện chính sách BHYT, trong đó, tiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT các trạm y tế xã, phường và nghiên cứu phương án đấu thầu thuốc tập trung.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị Sở Y tế chủ động xây dựng dự thảo quy định về giá thuốc khám chữa bệnh; hoàn thành phương án vận hành cơ sở Bệnh viện Bảo Lạc mới; tham mưu UBND tỉnh về thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030 trong lĩnh vực y tế. Thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư, chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến sử dụng kinh phí, bảo đảm nguồn lực phục vụ thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Đề nghị BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường về triển khai BHYT học sinh năm học 2026 - 2027, hoàn thành trước ngày 15/10/2026; phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai chi trả BHXH. Đối với công tác đấu thầu thuốc, 2 đơn vị thống nhất phối hợp, lựa chọn đơn vị chủ trì thực hiện, bảo đảm việc cung ứng thuốc phục vụ khám, chữa bệnh. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là các nội dung liên quan đến khám chữa bệnh BHYT, khám sức khỏe người dân, bảo đảm thuốc và quyền lợi của người tham gia BHYT.