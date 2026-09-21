Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ kiểm tra kinh tế - xã hội 5 xã: Bảo Lạc, Cô Ba, Lý Bôn, Hưng Đạo, Cốc Pàng

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

9 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động của biến động kinh tế, thời tiết cực đoan, mưa bão, sạt lở và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tình hình kinh tế - xã hội tại 5 xã tiếp tục duy trì ổn định và phát triển; quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Sản xuất nông - lâm nghiệp cơ bản đạt tiến độ. Diện tích gieo trồng các cây thế mạnh như dâu tằm, hồi, quế tiếp tục phát triển, vượt kế hoạch ở nhiều địa phương. Xã Hưng Đạo trồng mới 112,3 ha cây thế mạnh về quế, dâu tằm, hồi, trức sào…, đạt 303,5% kế hoạch; xã Cô Ba duy trì hơn 401 ha dâu tằm; xã Lý Bôn trồng mới 80,05 ha quế, hồi.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực: xã Cô Ba, Hưng Đạo và Cốc Pàng hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao; xã Bảo Lạc đạt 78,54% dự toán và xã Lý Bôn đạt 73,66%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động văn hóa, thể thao được triển khai. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã vận hành ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, nhất là nguồn vốn kế hoạch năm 2026. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, trong đó, dịch tả lợn Châu Phi và viêm da nổi cục ảnh hưởng đến chỉ tiêu tổng đàn gia súc. Tại xã Lý Bôn, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 69 hộ thuộc 8 xóm, với 454 con lợn mắc bệnh, buộc tiêu hủy, tổng trọng lượng 16.727 kg. Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 còn gặp vướng mắc do yêu cầu nâng chuẩn và thiếu nguồn lực. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, làm sạch dữ liệu đất đai và tháo gỡ vướng mắc về đất ở phục vụ xóa nhà tạm còn chậm...

Các xã kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, đẩy nhanh các dự án điện, giao thông, trường học, y tế và hỗ trợ địa phương trong thực hiện chuyển đổi số, bổ sung biên chế công chức, giáo viên, nhà công vụ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('63b6cbe58542830acfd52c1332040441')

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ yêu cầu UBND các xã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm; bám sát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ về mục tiêu tăng trưởng. Đối với đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình hoàn thành; chủ động tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản. Công tác khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân phải hoàn thành đúng kế hoạch được giao; các chế độ chính sách liên quan đến người uy tín, học sinh, chính sách dân tộc, biên giới phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Công tác văn hóa, giáo dục, du lịch cần dồn nguồn lực đầu tư, xây dựng đề án phát triển du lịch phù hợp tiềm năng, lợi thế...

Các xã phải chuyển mạnh từ xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực hiện, lấy kết quả, tiến độ và hiệu quả công việc làm thước đo, qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh và từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà học sinh Trường Tiểu học Bảo Lạc.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà học sinh Trường Mầm non Cô Ba, Trường Tiểu học Bảo Lạc nhân dịp Tết Trung thu; khảo sát địa điểm xây dựng trường nội trú liên cấp Cô Ba; kiểm tra dự án trung tâm y tế Bảo Lạc.

Qua kiểm tra, dự án trung tâm y tế Bảo Lạc hiện đạt khoảng 70% khối lượng. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo một số khó khăn trong quá trình thi công, nhất là về vật tư, vật liệu xây dựng, điều chỉnh tổng mức đầu tư, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường, kè, hệ thống điện, nước và các hạng mục thiết bị.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án trung tâm y tế Bảo Lạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, chủ đầu tư và các nhà thầu chủ động phối hợp, rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại; xác định rõ các hạng mục cần hoàn thiện, nhất là hệ thống hạ tầng, cảnh quan cây xanh và các hạng mục kỹ thuật, thiết bị. Đối với những nội dung còn vướng mắc, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự toán, phương án xử lý, bảo đảm đúng quy định và không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đề nghị các đơn vị xác định rõ từng phần việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị; duy trì giao ban hằng tuần giữa chủ đầu tư và các nhà thầu để kịp thời xử lý khó khăn phát sinh. Cần tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng và nghiệm thu công trình, sớm đưa trung tâm y tế vào sử dụng, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.