Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ dự sinh hoạt Chi bộ xóm Nà Bao, xã Minh Tâm

Chi bộ xóm Nà Bao có 44 đảng viên. Trong tháng 10, Chi bộ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ xóm Nà Bao, xã Minh Tâm.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm; việc tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các ngày lễ, ngày kỷ niệm được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, giữ vững ổn định tư tưởng và củng cố tinh thần đoàn kết trong Chi bộ.

Chi bộ hoàn thành việc cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và triển khai nộp đảng phí qua Cổng dịch vụ công của Đảng, tỷ lệ đảng viên thực hiện đạt 100%. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc; chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, quản lý đảng viên. Trong tháng, Chi bộ tiếp tục hướng dẫn quần chúng ưu tú hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng đối với 1 trường hợp theo quy định. Qua công tác theo dõi, giám sát, không phát hiện trường hợp đảng viên vi phạm.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của tỉnh; quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; đóng góp ý kiến về nhiệm vụ tháng 11.

Kiến nghị cấp trên quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển sản xuất của người dân; tăng cường công tác quản lý thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm sử dụng đúng quy định; quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy dân chủ, tăng cường thảo luận, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; chú trọng quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thành nhiệm vụ thiết thực tại địa phương.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị Chi bộ tập trung lãnh đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và sức mạnh đoàn kết trong nhân dân. Quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn vươn lên ổn định cuộc sống; tăng cường bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu vực chợ Nà Bao văn minh, xanh, sạch, đẹp. Đối với các kiến nghị về đầu tư hạ tầng giao thông, nhà văn hóa và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, cần rà soát, tổng hợp cụ thể bằng văn bản, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực.

Chi bộ rà soát các chỉ tiêu nghị quyết năm 2026, tập trung hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên, công tác xây dựng Đảng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tổng kết năm đúng tiến độ; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng xóm Nà Bao ngày càng văn minh, phát triển, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.