Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Minh Tâm

Xóm Lang Môn có 178 hộ với 764 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân trong xóm luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Hiện hộ nghèo, cận nghèo của xóm giảm còn 27 hộ. Năm 2026, trên 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Công bố quyết định công nhận các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2026 và phát động phong trào thi đua năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu tại ngày hội.

Chung vui với cán bộ và nhân dân xóm Lang Môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật cấp ủy, đảng viên và nhân dân xóm đạt được trong thời gian qua. Đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ và đoàn công tác tặng quà xóm Lang Môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ trao quà của tỉnh và đoàn công tác cho xóm Lang Môn; tặng 10 phần quà cho người uy tín của xã; tặng 27 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo của xóm Lang Môn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 10 suất quà cho hộ gia đình bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.