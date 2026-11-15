Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ dự Ngày hội Đại đoàn kết tổ dân phố Đề Thám, phường Thục Phán

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phương Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo phường Thục Phán cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Đề Thám.

Tổ dân phố Đề Thám hiện có 256 hộ với 753 nhân khẩu, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, không có hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2026, nhân dân tích cực thi đua lao động, phát triển kinh tế, duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ hơn 13,3 triệu đồng. Cùng với phát triển kinh tế, tổ dân phố chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, duy trì các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, pickleball; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ ghi nhận, biểu dương những kết quả tổ dân phố Đề Thám đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mong muốn cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng phường Thục Phán ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, tổ dân phố biểu dương người có uy tín và 11 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo với số tiền gần 3 triệu đồng.

Sau phần lễ, nhân dân tổ dân phố tổ chức phần hội với các hoạt động giao lưu, thi đấu kéo co sôi nổi. Các đội tham gia thi đấu nhiệt tình, nhận được sự cổ vũ hào hứng của đông đảo người dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.