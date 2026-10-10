Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ dự khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại tỉnh Điện Biên

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp chành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh tham dự.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Tham dự Ngày hội, về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Ngày hội; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại Ngày hội, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, Ngày hội là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng và phát huy giá trị truyền thống, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nhấn mạnh, kho tàng văn hóa dân tộc Mông với tiếng khèn, dân ca, nghề thủ công, lễ hội và tri thức dân gian là niềm tự hào, góp phần làm phong phú văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông lần thứ IV Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc.

Để bảo tồn, phát huy các giá trị, đề nghị các cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa; sử dụng hiệu quả nguồn lực, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, lấy người dân làm trung tâm, quan tâm chính sách đối với nghệ nhân, hỗ trợ truyền dạy di sản, khuyến khích thanh niên tham gia thực hành, gìn giữ văn hóa truyền thống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ngày hội góp phần lan tỏa, bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc Mông, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đề nghị các cấp, ngành chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; quan tâm bồi dưỡng, đãi ngộ nghệ nhân; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian với phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng cường quảng bá, kết nối du lịch, đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển bền vững.

Những sắc màu văn hóa hội tụ, góp phần tạo nên không khí sôi nổi tại Ngày hội.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng” được dàn dựng công phu, gồm 3 chương: “Trên đỉnh non cao”, “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông” và “Hội tụ và tỏa sáng”, do các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Điện Biên cùng các nghệ nhân dân gian dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh tham gia trình diễn.

Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian, nghệ thuật sắp đặt và công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình tái hiện những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, trang phục, nghề thủ công truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời, kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống hôm nay.

Sắc màu văn hóa dân tộc Mông được thể hiện sinh động qua các tiết mục nghệ thuật.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen 11 cá nhân tiêu biểu thuộc 11 tỉnh tham gia Ngày hội, có thành tích trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Tỉnh Cao Bằng có ông Lưu Văn Sơn, cá nhân tiêu biểu trong thực hành và truyền dạy khèn Mông được nhận bằng khen.

Cũng tại chương trình, UBND tỉnh Điện Biên trao quyết định công nhận Cột cờ A Pa Chải, xã Xín Thầu và Bản Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi là điểm du lịch cấp tỉnh.

Ban Tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV diễn ra từ ngày 9 - 11/10/2026, với sự tham gia của 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Đây là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc và các môn thể thao truyền thống được đồng bào dân tộc Mông sáng tạo, gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.