Theo báo cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang theo dõi, triển khai 47 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 7 nhóm lĩnh vực, gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin - báo chí - xuất bản, tổ chức, các chương trình, dự án và xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành các bước tham mưu, xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét; các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai theo tiến độ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tô Vũ Ninh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực văn hóa, Sở ban hành kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2030; ban hành tờ trình về việc chấp thuận chủ trương lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; Đề án nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với Nhà nước sơ khai và các triều đại phong kiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đã trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, công tác chuẩn bị được triển khai trên 3 không gian: trung tâm cấp tỉnh, tại cơ sở và không gian số. Nổi bật là triển lãm mỹ thuật “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” đã khai mạc ngày 16/11 tại Bảo tàng tỉnh; các hoạt động trình diễn, thực hành di sản văn hóa, triển lãm ảnh, giới thiệu sách, sản phẩm OCOP và ẩm thực tại phố đi bộ Kim Đồng đang được hoàn thiện. Tại cơ sở, Sở định hướng tổ chức 24 không gian trải nghiệm văn hóa tại các xã, phường. Trên không gian số, Cao Bằng đăng ký 34 sự kiện trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; đã xây dựng Bản đồ văn hóa Cao Bằng, phát hành Hộ chiếu văn hóa Cao Bằng và phát sóng 16/24 câu chuyện văn hóa.

Ở lĩnh vực thể thao, đã ban hành Điều lệ Giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 22 - 28/12. Đoàn vận động viên Cao Bằng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được thành lập với 25 vận động viên, thi đấu 5 môn: khiêu vũ thể thao, điền kinh, pencak silat, võ thuật tổng hợp (MMA) và jujitsu. Các hoạt động khác, như: Giải Chạy siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” và chạy xuyên biên giới thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, xin ý kiến cơ quan chức năng để tổ chức theo kế hoạch.

Trong lĩnh vực du lịch, đã trình UBND tỉnh Đề án phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; triển khai Chương trình số 05-CTr/TU ngày 28/11/2025 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025 - 2030. Các nhiệm vụ điều tra tài nguyên du lịch, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, hợp tác quốc tế, tổ chức tập huấn và xây dựng kịch bản tăng trưởng du lịch hai con số năm 2026 đang được thực hiện. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng thông qua vận hành, nâng cấp cổng du lịch thông minh, cẩm nang số Cao Bằng Welcome song ngữ Việt - Anh, cập nhật dữ liệu điểm đến, triển khai mã QR và mô hình “100 điểm - 100 QR - 100 câu chuyện”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ một số nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu: Đề án phát triển văn hóa tinh thần của người Cao Bằng, xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao của Việt Nam đã trình Thường trực Tỉnh ủy nhưng chưa được ban hành; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 6/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026; việc xây dựng khu mộ Công chúa nhà Mạc - Mạc Thị Tuyết Lan tại xã Thạch An đến nay Sở chưa nhận được hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật của địa phương để xem xét, thẩm định và triển khai các bước tiếp theo.

Tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp. Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026, tổng kinh phí chuyển nguồn sau điều chỉnh 3.007,089 triệu đồng, đã giải ngân 853,609 triệu đồng, đạt 28,39%, còn 2.153,480 triệu đồng chưa giải ngân. Sở đề xuất thu hồi 7,089 triệu đồng do hết nội dung chi. Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, số kinh phí giải ngân mới đạt 77 triệu đồng, bằng 7,17% kế hoạch kinh phí thường xuyên. Chương trình Mục tiêu quốc gia tích hợp giai đoạn 2026 - 2030 đang triển khai các nhiệm vụ theo dự toán được giao, chưa phát sinh giải ngân.

Đối với các nghị quyết dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh, Sở đang hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi Giải báo chí tỉnh. Trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, một số nhiệm vụ cũng đang tiếp tục thực hiện, như: thi công cụm thông tin điện tử tại cửa khẩu Lý Vạn; chuẩn bị nội dung hợp tác truyền thông với TikTok Việt Nam; hoàn thiện sản phẩm thông tin đối ngoại tại các cửa khẩu.

Tại buổi làm việc, Sở tập trung làm rõ tiến độ các nhiệm vụ được giao và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành trong tháng cuối năm; đề xuất UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, sớm xem xét ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; chỉ đạo hoàn thiện thủ tục liên quan đến khu mộ Công chúa nhà Mạc - Mạc Thị Tuyết Lan; quan tâm bố trí kinh phí triển khai hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở và kinh phí hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao chất lượng tham mưu, bám sát chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh. Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng cần phát huy trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành.

Đối với lĩnh vực văn hóa, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký; đẩy nhanh xây dựng nghị quyết về đặt tên đường, phố; tăng cường quản lý di tích, hướng dẫn rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cấp xã; rà soát các di sản, làng cổ, làng truyền thống có giá trị bảo tồn và tiềm năng du lịch. Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; xây dựng kế hoạch năm 2027 có trọng tâm, chú trọng kết nối tour, tuyến trong nước và hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc).

Với Đề án xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Sở cần xây dựng kế hoạch triển khai năm 2027, phân công cụ thể cho từng ngành, địa phương; tổ chức hội nghị chuyên đề trong tuần tới để hướng dẫn, huy động sự tham gia của các xã, phường, lực lượng quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bảo đảm triển khai đồng bộ, thực chất.