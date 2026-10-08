Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng định hướng nhân rộng mô hình trồng cây bồ đề tại Bảo Yên

Quang cảnh buổi làm việc của đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác Sở KHCN với UBND xã Bảo Yên.

Tham gia buổi làm việc có Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ.

Năm 2025, xã Bảo Yên triển khai mô hình trồng cây bồ đề trên diện tích 1,5 ha tại thôn Nông Trường, hướng tới xây dựng vườn cây phục vụ công tác nhân giống, tạo tiền đề phát triển nguồn nguyên liệu lâm nghiệp có giá trị kinh tế tại địa phương.

Sau gần một năm triển khai, cây bồ đề sinh trưởng, phát triển tốt, đạt chiều cao khoảng 3 m, bước đầu cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Kết quả này mở ra triển vọng phát triển cây bồ đề theo hướng đa mục đích, phục vụ nhân giống, khai thác nhựa và cung cấp nguyên liệu gỗ, góp phần đa dạng hóa cây trồng lâm nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu trong triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại xã Bảo Yên.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình sinh trưởng và hiệu quả thực tế của mô hình, làm cơ sở nghiên cứu, từng bước nhân rộng diện tích trồng cây bồ đề phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất rừng, nâng cao giá trị kinh tế và thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững tại Bảo Yên.