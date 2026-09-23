Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương

Tại phường Quy Nhơn Tây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập sâu 2 - 3 m thuộc khu phố 2. Đây là khu vực có 17 hộ dân sinh sống sát hồ Bàu Lác và khu vực ruộng, được xác định có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn khi xảy ra thiên tai. Các khu phố 1, 2, 3 cùng các tràn 1, 2, 3 cũng là những vị trí có nguy cơ ngập sâu, chia cắt cục bộ khi mưa lớn kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng chí Dương Mah Tiệp, (bên phải) kiểm tra thực tế khu vực có nguy cơ ngập sâu tại phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: A.N

UBND phường Quy Nhơn Tây đã xây dựng phương án sơ tán người dân về trụ sở UBND phường; chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc y tế, máy phát điện cùng lực lượng, phương tiện cứu hộ tại chỗ như xuồng cứu hộ, áo phao và bao cát.

Tại phường Quy Nhơn, đồng chí Dương Mah Tiệp đến kiểm tra khu vực Núi Một (Tổ dân phố 19), nơi có 52 hộ dân sinh sống trên taluy dương và taluy âm, thuộc vùng nguy cơ cao sạt lở khi xảy ra bão, mưa lớn. Phường dự kiến sơ tán người dân đến trụ sở Tổ dân phố 19 hoặc xen ghép với người thân có nhà kiên cố, theo nguyên tắc chủ động di dời trước khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn, các khu vực có nguy cơ sạt lở như: Núi Bà Hỏa (Tổ dân phố 17), chân núi đường Hoàng Văn Thụ nối dài (Tổ dân phố 16) và khu vực Hải Minh (Tổ dân phố 1). Phường kiến nghị đưa dự án xử lý sạt lở Núi Một vào danh mục công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2027 - 2030, đồng thời bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Dưới chân núi Một (phường Quy Nhơn) có khá nhiều nhà dân đang sinh sống, nỗi lo sạt lở đất đá khi có mưa lớn xảy ra luôn hiện hữu. Ảnh: A.N

Tại phường Quy Nhơn Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ Hà Thanh. Đến ngày 22-9, tuyến trục tiêu Đại học Quang Trung đã phát dọn 3.000/3.600 m² cây cối, bèo; đào khoảng 1.000/7.853 m³ đất; toàn bộ số mộ nằm trong phạm vi trục tiêu được di dời. Tuyến Trần Khắc Chân phát dọn 1.200/1.800 m². Khu vực Đập Lạc Trường và Cầu số 8 hoàn thành phát dọn, đang vận chuyển cây, bèo ra khỏi khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (hàng đầu bên phải) đề nghị các địa phương rà soát, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế. Ảnh: A.N

Qua kiểm tra, đồng chí Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế; chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Đồng thời, chủ động phương án sơ tán người dân, bảo đảm lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; đẩy nhanh các giải pháp khơi thông dòng chảy, tiêu thoát lũ, nhất là tại các vị trí xung yếu ở hạ du sông Hà Thanh, nhằm hạn chế nguy cơ ngập úng khi mưa lớn xảy ra.