Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại các cụm công nghiệp

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng kiểm tra tại Cụm công nghiệp Điềm Thuỵ.

Tại CCN Lương Sơn, phường Bách Quang, dự án đã được GPMB 18,2ha, tổng vốn thực hiện ước tính trên 87 tỷ đồng. Hiện khó khăn lớn là chưa có đường vào dự án do một số hạng mục hạ tầng kết nối bên ngoài cụm công nghiệp chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục giao đất và triển khai đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tập trung nguồn lực và bảo đảm kinh phí thực hiện GPMB. Phường Bách Quang đẩy nhanh tiến độ Khu tái định cư số 2, bảo đảm kết nối giao thông, cấp điện, cấp nước và thoát nước cho CCN.

Đối với Cụm công nghiệp Lương Sơn 2, dự án thực hiện từ năm 2025 đến hết năm 2028, đang được lập quy hoạch chi tiết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phấn đấu khởi công trong quý IV-2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đoàn công tác làm việc với Công ty TNHH DOOSUN Việt Nam - chủ đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Nguyên Gon.

CCN Nguyên Gon, phường Sông Công, có diện tích 14,85ha, vốn thực hiện đạt 59,21/93,3 tỷ đồng, hiện có 11 đơn vị sản xuất, kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Dự án mở rộng CCN Nguyên Gon được đề xuất với diện tích 23,29ha. Đồng chí Dương Văn Lượng đề nghị trong quá trình nghiên cứu mở rộng, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần định hướng quy hoạch theo mô hình CCN sinh thái, gắn phát triển sản xuất với sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH DOOSUN Việt Nam, CCN Nguyên Gon, phường Sông Công.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Điềm Thụy, có diện tích 44ha, tổng vốn đầu tư gần 580 tỷ đồng, đến nay đã GPMB 21,17/36,21ha, đạt khoảng 58,5%. Chủ đầu tư đã triển khai xây dựng hạ tầng trên khoảng 60% diện tích được thu hồi, bồi thường.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh GPMB, sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư. Các doanh nghiệp cần chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực, kinh phí, nhân lực để triển khai dự án theo tiến độ cam kết; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc.

Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ các dự án theo tuần, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc.