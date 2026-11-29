Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) kiểm tra tình hình sạt lở trên tuyến đường Crem, phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường, trong 2 ngày 28 và 29-11, mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm đã làm 29 nhà dân bị ngập, đổ 20 m tường rào; nhiều tuyến đường và đoạn tràn bị ngập sâu cục bộ từ 0,5-1 m.

Địa phương đã kịp thời di dời 29 hộ (60 nhân khẩu) đến nơi an toàn, đồng thời bố trí lực lượng dân quân tự vệ, an ninh cơ sở giăng dây, cắm biển cảnh báo và trực canh không để người dân qua lại các điểm nguy hiểm.

Đặc biệt, mưa lớn gây sạt lở tuyến đường Crem dài khoảng 100 m với khối lượng đất đá khoảng 500 m³, làm chia cắt giao thông từ phường Hoài Nhơn Bắc đi An Lão.

Đến trưa 29-11, mưa đã ngớt, nước tại các điểm ngập cục bộ cơ bản rút hết.

Mưa lớn mấy ngày qua đã làm sạt lở hơn 100m tuyến đường Crem (phường Hoài Nhơn Bắc). Ảnh: Nguyễn Hân

Kiểm tra thực tế tại khu vực cầu Trưng, tuyến bờ kè sạt lở ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam và điểm sạt lở trên tuyến đường Crem, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Riêng tại điểm sạt lở trên tuyến đường Crem cần tập trung huy động lực lượng, phương tiện cơ giới giải tỏa đất đá, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa trái) kiểm tra thực tế tại khu vực cầu Trưng thuộc tổ dân phố Hoài Sơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Hân

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình tại xã Cát Tiến. Trong 2 ngày 28 và 29-11, mưa lớn làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường liên thôn và tuyến ĐT 639 cũ; hàng chục nhà dân tại các thôn Cát Hải Bắc, Cát Thành bị nước tràn vào nhà.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn xã có hàng chục héc-ta lúa mới gieo sạ và hoa màu (ớt, đậu phộng, hành...) bị ngập úng, hư hại; nhiều đoạn bờ suối, bờ ruộng và kênh mương bị sạt lở.

Để đảm bảo an toàn, xã đã tổ chức di dời 92 hộ với 343 nhân khẩu tại khu vực núi Cấm (thôn Thắng Hùng) và núi Một (thôn Cát Thành) đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) kiểm tra tình hình ngập lụt tại điểm tràn dưới chân cầu Cát Chánh (tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân) thuộc thôn Tân Thạnh Đạt, xã Cát Tiến. Ảnh: Nguyễn Hân

Đến trưa 29-11, mưa trên địa bàn xã đã giảm, nước tại các tuyến đường cơ bản đã rút. Tuy nhiên, tại điểm tràn dưới chân cầu Cát Chánh (tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân, thôn Tân Thạnh Đạt) dài 100 m vẫn còn ngập sâu 40-50 cm, gây cô lập hơn 48 hộ dân.

Trực tiếp kiểm tra tại điểm tràn cầu Cát Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu chính quyền xã Cát Tiến duy trì lực lượng canh gác 2 đầu điểm tràn, giăng dây, đặt biển cấm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (đầu tiên bên trái) nghe chính quyền địa phương báo cáo tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Cát Tiến. Ảnh: Nguyễn Hân

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương đặc biệt quan tâm, đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống và thuốc men cho các hộ dân đang bị cô lập.

Ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương cần triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.