Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2026 Ban Thường vụ Đảng ủy đã duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển, với hơn 1.100 ha cây lương thực; diện tích cây ăn quả đạt 330 ha, cà phê đạt 449 ha. Thực hiện sắp xếp 18 bản thành 12 bản, kết nạp 20 đảng viên mới. Tình hình chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn ổn định.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mường Sại báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ chưa đồng đều; kỹ năng chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm với nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm và thời gian thực hiện cụ thể. Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.