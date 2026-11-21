Các đại biểu dự Ngày hội.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND xã Yên Sơn cùng đông đảo người dân và du khách.

Đại biểu dự Ngày hội.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra những hoạt động đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật và trình diễn trang phục các dân tộc; ra mắt Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Cao Lan thôn Thắng Quân; gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, trang phục truyền thống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Ngày hội.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Yên Sơn diễn ra từ ngày 21-11 đến ngày 22-11 với chuỗi hoạt động tái hiện không gian văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc như: Tung còn, kéo co, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đi cà kheo, đẩy gậy; đồng diễn dân vũ; phiên chợ số, trưng bày, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm…

Trình diễn trang phục các dân tộc tại Ngày hội.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Ngày hội.

Thông qua các hoạt động của Ngày hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng; quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu hình ảnh con người thân thiện, mến khách và những nét văn hóa đặc sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.