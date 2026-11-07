Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Trung Thành

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức tỉnh chúc mừng nhân dân thôn Trung Thành, xã Khuôn Lùng.

Thôn Trung Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần thôn Trung Thành cũ và toàn bộ thôn Làng Thượng cũ. Hiện thôn có 220 hộ, gần 1.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Tày chiếm trên 95%. Sau sáp nhập, chi bộ, Ban công tác mặt trận, Ban quản lý thôn và các chi hội, đoàn thể được kiện toàn, từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động.

Năm 2026, Ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và đời sống. Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp hàng trăm ngày công tu sửa đường nội đồng, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức tặng quà cho học sinh xã Khuôn Lùng.

Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, số hộ nghèo giảm từ 21 hộ xuống còn 5 hộ, hộ cận nghèo giảm từ 19 hộ xuống còn 14 hộ. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, toàn thôn có 192 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đặc biệt, thôn đã khôi phục đội văn nghệ quần chúng, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, nhất là nghệ thuật hát Then, đàn Tính. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức hỏi thăm người dân thôn Trung Thành tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đỗ Hùng Đức chúc mừng, chia vui với cán bộ và nhân dân thôn Trung Thành; ghi nhận, biểu dương những kết quả chi bộ và nhân dân đạt được trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nhanh chóng ổn định sau sáp nhập.

Đồng chí mong muốn chi bộ, trưởng thôn, Ban quản lý thôn và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm các công việc trong thôn được triển khai công khai, dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thôn cần chú trọng nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, chủ động học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng sản xuất, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Tày; tiếp tục củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Khuôn Lùng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và hướng dẫn thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.