Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn kiểm tra tại Trường Phổ nội trú Tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ.

Dự án đầu tư công khẩn cấp xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện toàn dự án ước đạt khoảng 92%. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành phần xây dựng; trong đó nhà lớp học lý thuyết tiểu học và THCS, nhà lớp học bộ môn liên cấp đã hoàn thành 100% khối lượng. Hiện các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và thi công hạ tầng phụ trợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Đỗ Anh Tuấn kiểm tra bếp ăn tại Trường Tiểu học và THCS Cốc Pài, xã Pà Vầy Sủ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, nắm bắt tình hoạt động tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Xín Mần, xã Pà Vầy Sủ.

Theo báo cáo của nhà trường, năm học 2026-2027, trường có 1.046 học sinh, với 31 lớp; trong đó 910 học sinh nội trú, 136 học sinh bán trú. Do cơ sở chính chưa hoàn thiện, trường đang tổ chức dạy học tại 4 địa điểm. Hiện nhà trường có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Để bảo đảm hoạt động, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, nhất là trong quản lý học sinh và tổ chức dạy, học.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, nhà trường kiến nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất để sớm đưa hoạt động về một cơ sở tập trung; đồng thời bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu, bảo đảm các điều kiện dạy học, chăm sóc và quản lý học sinh.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của xã Pà Vầy Sủ và nhà trường trong tổ chức ăn, ở, học tập, chăm sóc học sinh; đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục làm tốt việc quản lý học sinh, nhất là tại các điểm trường đang bố trí phân tán; tăng cường theo dõi hoạt động dạy và học, kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn phát sinh; chủ động xây dựng phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ và quy chế vận hành cụ thể khi trường mới hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, vận hành thử hệ thống điện, nước trước khi bàn giao; đồng thời sớm bàn giao những hạng mục đã hoàn thành để nhà trường tiếp nhận, chuẩn bị cơ sở vật chất. UBND xã Pà Vầy Sủ tổ chức học tập kinh nghiệm tại các trường phổ thông nội trú đã đi vào hoạt động, chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp; quan tâm công tác cán bộ, sớm đề xuất bổ sung nhân lực cho nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo trường phổ thông nội trú đánh giá thực tế hoạt động, phương thức vận hành, qua đó tiếp tục hoàn thiện mô hình, bảo đảm trường hoạt động an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.