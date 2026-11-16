Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn tiếp Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đón tiếp bà Tổng Lãnh sự cùng các thành viên Đoàn công tác đến thăm Lâm Đồng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhiệt liệt chào mừng bà Tổng Lãnh sự cùng các thành viên Đoàn công tác đến thăm Lâm Đồng; đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Lâm Đồng và Italia ngày càng được củng cố và tăng cường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho biết, tháng 11/2026 ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực trong quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Lâm Đồng và Italia. Trước đó, ngày 7/11, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiếp Ngài Marco della Seta, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, nhân dịp Ngài đến Đà Lạt tham dự Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026.

Trong khuôn khổ lễ hội, danh ca người Italia Andrea Bocelli đã có màn biểu diễn tại Đà Lạt, để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng và du khách. Tiếp nối các hoạt động giao lưu văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Italia cũng tổ chức Tuần lễ Ẩm thực Ý 2026 tại địa phương, góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực và tăng cường kết nối giữa hai bên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn thông tin về tiềm năng của địa phương

Thông tin với Đoàn công tác về tiềm năng của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận. Tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số gần 3,9 triệu người, giữ vị trí kết nối giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lâm Đồng có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, khai khoáng, du lịch và dịch vụ; sở hữu các vùng sản xuất rau, hoa, cà phê, sữa và tơ lụa quy mô lớn. Tỉnh cũng có nhiều điểm đến nổi tiếng như Đà Lạt, Mũi Né và Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 20,7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn tặng quà lưu niệm đến bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác

Về quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng và Italia, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Italia ước đạt hơn 60 triệu USD, chủ yếu là cà phê và len. Năm 2025, Lâm Đồng đón 4.699 lượt khách Italia; trong 10 tháng năm 2026 đạt 4.885 lượt. Tuy nhiên, số dự án của nhà đầu tư Italia tại tỉnh còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai bên.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, Italia có thế mạnh về công nghệ chế biến, máy móc, thiết kế, thời trang, văn hóa cà phê và ẩm thực; trong khi Lâm Đồng có nguồn nguyên liệu nông sản phong phú, nhất là cà phê, rau, hoa, sữa và tơ lụa. Đây là những lĩnh vực có tính tương đồng, bổ trợ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng dự buổi tiếp

Để từng bước cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia ở cấp địa phương, tỉnh Lâm Đồng mong muốn Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp, đưa cà phê đặc sản, rau, củ ôn đới, sản phẩm chế biến, tơ lụa và sản phẩm OCOP của tỉnh tiếp cận thị trường Italia và châu Âu và cả lĩnh vực văn hóa, công nghiệp văn hóa.

Bà Alessandra Tognonato cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Alessandra Tognonato cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dành cho Đoàn công tác; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan, khí hậu, tiềm năng phát triển và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Bà Tổng Lãnh sự cho biết, việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực Ý 2026 tại Đà Lạt không chỉ góp phần giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa, ẩm thực Italia mà còn tạo cơ hội tăng cường giao lưu, kết nối giữa người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Hai bên cùng chụp ảnh ghi nhớ buổi làm việc

Ghi nhận những đề xuất của tỉnh Lâm Đồng, bà Alessandra Tognonato cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch, văn hóa và ẩm thực. Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy kết nối các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Italia tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Lâm Đồng.

Kết thúc buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn khẳng định Lâm Đồng luôn chào đón, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác, doanh nghiệp Italia đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư; góp phần đưa quan hệ giữa Lâm Đồng với các địa phương, đối tác Italia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả